| Somali
SIYAASADDA
Erdogan: Farriintii Turkiga ee shirkii arrimaha Qaza bishii Sebtembar saameyn ayay ku yeelatay Trump
Masuul ka tirsan QM oo sheegay in Bartamaha Afrika ay ka soo raynayso, balse ka digay caqabado jira
Maraykanka iyo Midowga Yurub oo Rwanda iyo M23 ugu baaqay in ay ciidamadooda kala baxaan bariga DRC
Muuqaallada
Cunug yar oo qabowga daran awgiis ugu dhimatay Qaza
00:31
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada XFS oo sheegay in dhowaan la hawlgelinayo Diyaaradda Qaranka
00:55
Madaxweyne Xasan Sheekh: Soomaaliya ma ahan sidii hore
00:45
Caalamka oo dhan oo ku dhawaaqay hal cod: “Waan idin garab taagannahay” Qaza
04:05
Waxaa jira mararka qaarkood waxyaabo la yiraahdo “salaaman ku dhaafa”: Ra’iisul Wasaare Xamse
Ra’iisul Wasaaraha XFS, Xamse Cabdi Barre ayaa mar wax laga weydiiyey hadalladii Trump ku tilmaamay kuwo aan mudneyn in wax laga soo qaado.
Xildhibaanno Maraykan ah oo cambaareeyay hadalladii Trump ee ku aaddanaa Soomaalida Maraykanka
Xildhibaanada koowaad ee Dimuqraadiga ah Arbacadii ayaa si xun uga hadlay farriin aad u xun oo uu soo saaray Madaxweynaha Donald Trump ku saabsan Soomalida Maraykanka, oo ay ku jiraan qoysaska qaxootiga iyo kuwa soo galootiga ah.
Koonfur Afrika oo ka 'maqnaanaysa' madasha G20 inta uu hoggaaminayo Trump
“Xilligan, waan ka maqnaan doonnaa ka qeyb qaadashada G20 ilaa barnaamijkii caadiga ahaa dib u bilowdo,” ayuu yiri afhayeenka madaxweynaha.
XULASHADA TIFATIRAHA
opinion
Heshiiska nabadda ee Ruushka iyo Ukraine wuxuu qaabeyn doonaa mustaqbalka Yurub: Wasiir Fidan
Fidan wuxuu sheegay in Turkigu aaminsan yahay in Ruushka iyo Ukraine ay dhowaan qaadi karaan mowqif togan oo horusocod ah.
Jamhuuriyadda Kongo DRC oo mamnuucday dhaqdhaqaaqii siyaasadeed ee madaxweynihii hore Kabila
Guddoomiyeyaasha gobollada iyo dhammaan hay’adaha maamulka ayaa lagu amray inay “joojiyaan dhammaan hawlaha dadweyne, shirarka ama qabanqaabada kale ee uu dhaqdhaqaaqani qabanayo.”
Turkiga oo ku baaqay in dalalka xubnaha ka ah QM ay taageeraan qaraarka Falastiin
Wakiilka Ankara u fadhiya Golaha Guud ee QM ayaa sheegay in taageerada caalamiga ah ee xal laba dal ah ay sii kordhayso, balse wuxuu ka digay in ballaarinta deegaannada gumeysiga Israa’iil iyo rabshadaha ka socda Daanta Galbeed ee la haysto.
