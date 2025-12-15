Muuqaallada
Cunug yar oo qabowga daran awgiis ugu dhimatay Qaza
00:31
Cunug yar oo qabowga daran awgiis ugu dhimatay Qaza
00:31
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada XFS oo sheegay in dhowaan la hawlgelinayo Diyaaradda Qaranka
00:55
Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada XFS oo sheegay in dhowaan la hawlgelinayo Diyaaradda Qaranka
00:55
Madaxweyne Xasan Sheekh: Soomaaliya ma ahan sidii hore
00:45
Madaxweyne Xasan Sheekh: Soomaaliya ma ahan sidii hore
00:45
Caalamka oo dhan oo ku dhawaaqay hal cod: “Waan idin garab taagannahay” Qaza
04:05
Caalamka oo dhan oo ku dhawaaqay hal cod: “Waan idin garab taagannahay” Qaza
04:05
Xildhibaanno Maraykan ah oo cambaareeyay hadalladii Trump ee ku aaddanaa Soomaalida Maraykanka
Xildhibaanada koowaad ee Dimuqraadiga ah Arbacadii ayaa si xun uga hadlay farriin aad u xun oo uu soo saaray Madaxweynaha Donald Trump ku saabsan Soomalida Maraykanka, oo ay ku jiraan qoysaska qaxootiga iyo kuwa soo galootiga ah.
XULASHADA TIFATIRAHA
Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Turkiga oo ku baaqay in dalalka xubnaha ka ah QM ay taageeraan qaraarka Falastiin
Wakiilka Ankara u fadhiya Golaha Guud ee QM ayaa sheegay in taageerada caalamiga ah ee xal laba dal ah ay sii kordhayso, balse wuxuu ka digay in ballaarinta deegaannada gumeysiga Israa’iil iyo rabshadaha ka socda Daanta Galbeed ee la haysto.