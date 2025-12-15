| Somali
Erdogan: Farriintii Turkiga ee shirkii arrimaha Qaza bishii Sebtembar saameyn ayay ku yeelatay Trump
“Waxaan sii wadi doonnaa ku taagnaanta waddadeenna annagoo leh go’aan adag. Marnaba ma jiri doonto dib u noqosho,” ayuu yiri Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Turkiga oo cambaareyay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xeebta Bondi ee magaalada Sydney
Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, halka 29 kalena ay ku dhaawacmeen, kadib weerar hubeysan oo ka dhacay xeebta Bondi ee magaalada Sydney.
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Geerida Muftiga Guud ee Haji Umer: Itoobiya oo ka tacsiyeyneysa 'aabbaha midnimada'
Sawirro: Shacabka Falastiin iyo Israa’iil oo u riyaaqay heshiiska Qaza ee Xamaas iyo Israa'iil
Wasiirka Warfaafinta XFS oo ka qeybgalay munaasabad lagu abaalmarinayey saxaafadda Liibiya
Munaasabaddan ayaa loo qabtay in lagu maamuuso adkaysiga iyo doorka warbaahinta intii lagu jiray marxaladda dib u dhiska Liibiya ee dagaallada kadib.
Masuul ka tirsan QM oo sheegay in Bartamaha Afrika ay ka soo raynayso, balse ka digay caqabado jira
“Dhammaadka sannadkan, ma jiri doonaan wax isbeddello siyaasadeed ah oo weli ka socda Bartamaha Afrika,” ayuu yiri Cabdu Abarri, wakiilka gaarka ah iyo madaxa Xafiiska Qaramada Midoobay ee mandiqadda Bartamaha Afrika (UNOCA).
Midowga Afrika oo ku baaqay is-xakameyn kadib markii ugu yaraan 400 oo qof lagu dilay bariga DRC
Guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa ku baaqay in la is xakameeyo, kadib markii in ka badan 400 oo rayid ah lagu dilay iska horimaadyo ka dhacay gobolka Koonfur Kivu ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
