Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Madaxweyne Erdogan ayaa furay shirkii TRT World Forum 2025, isagoo ku baaqay damiir iyo caddaalad ku saabsan xaaladda Qaza, isagoo yiri: “Kuwa sheegaya in Israa’iil aysan dembi gelin, ha eegaan burburka, bambooyinka iyo carruurta gaajaysan.”
FAALLOOYINKA
Koonfurta Suudaan oo ciidamo suga amniga u dirtay xarunta shidaalka Heglig ee Suudaan
Milatariga ayaa sheegay in dirista ciidamada ay ku heshiiyeen Madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, Taliyaha Ciidanka Suudaan Jenaraal Abdel Fattah al-Burhan, iyo Madaxa RSF Maxamed Xamdaan Dagalo.
Masuul ka tirsan QM oo sheegay in Bartamaha Afrika ay ka soo raynayso, balse ka digay caqabado jira
“Dhammaadka sannadkan, ma jiri doonaan wax isbeddello siyaasadeed ah oo weli ka socda Bartamaha Afrika,” ayuu yiri Cabdu Abarri, wakiilka gaarka ah iyo madaxa Xafiiska Qaramada Midoobay ee mandiqadda Bartamaha Afrika (UNOCA).
Midowga Afrika oo ku baaqay is-xakameyn kadib markii ugu yaraan 400 oo qof lagu dilay bariga DRC
Guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa ku baaqay in la is xakameeyo, kadib markii in ka badan 400 oo rayid ah lagu dilay iska horimaadyo ka dhacay gobolka Koonfur Kivu ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.