Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
FAALLOOYINKA
Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya oo kala saxiixday heshiiska kootada Xajka 1447
Heshiiskan oo ah mid sanadle ah ayaa lagu go'aamiyay qoondada Xajka Soomaaliya ee sanadka 1447 Hijriya taasoo la xaqiijiyay inay gaarayso 11,500 Xaaji.
Soomaaliya iyo Qatar oo xoojinaya iskaashiga dhijitaalka ah, kulan ka dhacay MWC Doha 2025
Kulanka ayaa lagu falanqeeyay ballaarinta iskaashiga gaar ahaan dijitaaleynta adeegyada dowladda, horumarinta kaabayaasha ICT-ga, iyo xoojinta amniga internetka si loo ilaaliyo nidaamyada qaranka xilli tiknoolajiyadu si degdeg ah u horumareyso.
Wasiirka Dekedaha XFS: Waxaan sannadka dambe bilaabi doonnaa dhismaha dekedda cusub ee Muqdisho
Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa sheegay in dalka uu sannadka dambe bilaabi doono dhismaha deked cusub oo casri ah oo la jaanqaadi doonta nidaamka caalamiga ah.