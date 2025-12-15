| Somali
GANACSI & TEKNOLOJI
Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
RW Xamse oo daahfuray Shirweynaha 6aad ee Hogaaminta iyo Hal-abuurka Dhalinyarada Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in awood-siinta dhalinyarada iyo kobcinta hal-abuurkooda ay tahay mudnaanta qaranka ee ugu sarreysa.
Shirkadda difaaca Turkiga ee Aselsan oo si guul leh hawada sare ugu dirtay satallite IoT ah
Satallite-kan ayaa adeegyada IoT-ga ka taageeri doona meelaha fog-fog, isagoo siinaya isku xirnaan ballaaran oo tamar-yar, cimri-dheer oo u gudbiya xogta si aan daah laheyn.
FAALLOOYINKA
Soomaaliya iyo Qatar oo xoojinaya iskaashiga dhijitaalka ah, kulan ka dhacay MWC Doha 2025
Kulanka ayaa lagu falanqeeyay ballaarinta iskaashiga gaar ahaan dijitaaleynta adeegyada dowladda, horumarinta kaabayaasha ICT-ga, iyo xoojinta amniga internetka si loo ilaaliyo nidaamyada qaranka xilli tiknoolajiyadu si degdeg ah u horumareyso.
Wasiirka Dekedaha XFS: Waxaan sannadka dambe bilaabi doonnaa dhismaha dekedda cusub ee Muqdisho
Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa sheegay in dalka uu sannadka dambe bilaabi doono dhismaha deked cusub oo casri ah oo la jaanqaadi doonta nidaamka caalamiga ah.
Turkiga oo meel marinaya heshiiska sahminta tamarta ee Pakistan
Turkiga iyo Pakistan ayaa bishii Abriil kala saxiixday heshiis ay si wadajir ah ugu sahaminayaan shiidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee 40 blok oo Pakistan leedahay.
