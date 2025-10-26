| swahili
ULIMWENGU
Malkia wa zamani wa Thailand Sirikit afariki dunia akiwa na umri 93
Sirikit, mama yake Mfalme wa Thailand Vajiralongkorn, alifariki katika hospitali saa tatu na dakika ishirini na moja usiku wa Ijumaa baada ya kuwa na matatizo katika mfumo wa damu.
Malkia wa zamani wa Thailand Sirikit afariki dunia akiwa na umri 93
Hamas inafuata makubaliano ya kusitisha mapigano, Israel inaendelea kuyakiuka, amesema Erdogan
Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amezungumzia kuhusu kujengwa upya kwa Gaza na viongozi wa Ghuba, akisema kuwa Kuwait, Qatar, na Oman wameonyesha dhamira thabiti ya kusaidia juhudi hizo .
Hamas inafuata makubaliano ya kusitisha mapigano, Israel inaendelea kuyakiuka, amesema Erdogan
Mpango wa China kuhusu uongozi wa dunia unafanana na wa Uturuki hasa kuhusu mfumo mpya wa dunia
Wakati Marekani chini ya Donald Trump ikijiondoa katika majukumu yake ya kimataifa, Beijing inachukua nafasi hiyo kujaza pengo huku mfumo wa dunia ukipangwa upya.
Mpango wa China kuhusu uongozi wa dunia unafanana na wa Uturuki hasa kuhusu mfumo mpya wa dunia
Opinion
opinion
Maseneta wa Marekani wanamtaka Trump kuchukua msimamo thabiti dhidi ya unyakuzi wa West Bank
Barua ya maseneta zaidi ya 40 wa chama cha Democratic inaonya kwamba hatua yoyote ya Israel ya kunyakua ardhi inayokaliwa kwa mabavu itadhoofisha uwezekano wa kupatikana kwa suluhu ya mataifa mawili.
Maseneta wa Marekani wanamtaka Trump kuchukua msimamo thabiti dhidi ya unyakuzi wa West Bank
Waziri Mkuu wa Israel amfuta kazi msaidizi wake mkuu wa usalama kwa mtafaruku juu ya Gaza
Hanegbi aliliambia Baraza la Mawaziri kuwa anapinga msukumo wa Netanyahu kuchukua udhibiti wa Gaza City, akisema ungehatarisha maisha ya mateka wa Israel.
Waziri Mkuu wa Israel amfuta kazi msaidizi wake mkuu wa usalama kwa mtafaruku juu ya Gaza
Mbu wapatikana nchini Iceland kwa mara ya kwanza
Kwa mara ya kwanza katika historia iliyorekodishwa, mbu wamepatikana Iceland, ambapo viumbe watatu waligunduliwa mwezi huu katika Kjos, eneo la bonde la vijijini karibu na Hvalfjordur.
Mbu wapatikana nchini Iceland kwa mara ya kwanza