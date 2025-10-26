Maoni
Kutimuliwa kwa Rasool Marekani kulipangwa na serikali ya Trump
Kwa kumfukuza Rasool, serikali imetuma ujumbe wa wazi: kuwa haitokubali mtu anayewakosoa, na kwamba wale wanaokataa kufuata msimamo wao watakabiliana na hatua kali dhidi yao.
Cyril Ramaphosa amsimamisha kazi Mkuu wa Idara ya Usalama ya Afrika Kusini
Kusimamishwa kwa Fazel kunakuja katikati ya sakata la tuhuma mbalimbali zinazolikabili jeshi la polisi la nchi hiyo pamoja na idara ya usalama hususani zile zinazomkabili kamishna wa Polisi wa eneo la KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi mwezi Julai.