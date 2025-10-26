| swahili
Waasi wa M23 nchini DRC wakanusha kuiba dhahabu
Kampuni inayofanya kazi katika jimbo la Kivu Kusini, ambayo sehemu kubwa iko chini ya udhibiti wa M23, ilisema wiki hii kwamba M23 "imesafirisha dhahabu kwa njia ya siri."
Jeshi la Uganda lakana kuwateka raia wawili wa Kenya
Wanaharakati Wakenya Oyoo na Njagi walikuwa wamesafiri hadi Uganda kumuunga mkono mgombea urais wa upinzani Bobi Wine.
Tanzania: Viongozi wa CHADEMA kwenda Kenya kumzika Raila Odinga
Msafara huo utakwenda baada ya mazungumzo yaliyofanywa na Mwenyekiti CHADEMA taifa, Tundu Antiphas Lissu na Heche mahakamani, siku ya Oktoba 16, 2025.
Na Coletta Wanjohi
Kiongozi wa kijeshi Madagascar kuapishwa huku akiahidi mazungumzo na AU
"Uamuzi huo ulitarajiwa. (Lakini) kuanzia sasa, kutakuwa na majadiliano. Tutaona jinsi mambo yataendelea," Koloneli Michael Randrianirina anasema.
Cyril Ramaphosa amsimamisha kazi Mkuu wa Idara ya Usalama ya Afrika Kusini
Kusimamishwa kwa Fazel kunakuja katikati ya sakata la tuhuma mbalimbali zinazolikabili jeshi la polisi la nchi hiyo pamoja na idara ya usalama hususani zile zinazomkabili kamishna wa Polisi wa eneo la KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi mwezi Julai.
Umoja wa Afrika waifungia kwa muda Madagascar baada ya mapinduzi
Mwenyekiti wa Tume ya AU Mahamoud Ali Youssouf anasema kuwa kusimamishwa huko kutakuwa na athari mara moja.
