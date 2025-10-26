|
swahili
|
swahili
AFRIKA
SIASA
UTURUKI
JARIDA
MAONI
MICHEZO
Maoni
Rais wa Malawi atangaza hali ya dharura kwa ukosefu wa chakula
Takriban watu milioni 4 wako katika hatari ya kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu na mapema mwaka ujao.
Sudan yatoa wito kwa dunia kushtumu 'uhalifu' wa RSF dhidi ya raia
Mapigano kati ya jeshi la Sudan, na wapiganaji wa RSF yameongezeka kote Kordofan, na maeneo ya Darfur katika wiki za hivi karibuni.
Oauttara wa Côte d'Ivoire awania muhula wa nne
Kuna wapiga kura zaidi ya milioni nane waliosajiliwa na wagombea uraisa watano.
Watoto watatu hufa kila siku El-Fasher nchini Sudan kutokana na utapiamlo: Ripoti
“Kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali ya kibinadamu mjini El-Fasher imezidi kuwa mbaya sana,” Kundi la Madaktari la Sudan limesema katika taarifa.
Rais Tinubu awabadilisha viongozi wakuu wa jeshi la Nigeria
Mabadiliko hayo ni ya "kuimarisha usalama wa taifa", kulingana na msemaji wa Rais, na pia yanakuja siku chache baada ya kitengo cha ulinzo nchini humo kukana madai ya njama ya mapinduzi.
Kiswahili, siyo Kifaransa, ndiyo lugha sahihi Afrika Mashariki
Lugha ndiyo roho ya watu. Kukipa thamani Kifaransa kuliko Kiswahili Afrika Mashariki kunafanya utambulisho wa utamaduni kudunishwa pamoja na uhusiano wa kikanda.
Je mashambulizi ya RSF huko El-Fasher yatakuwa Gaza nyingine?
Sudan: Kutoka kuwa koloni la Uingereza hadi kuwa taifa huru
Gen Z: Kizazi chenye uwezo ambacho kiko tayari kubadilisha mustakabali
Na
Coletta Wanjohi
Utajiri wa Afrika: Matumbawe ya Ushelisheli
Kiswahili, siyo Kifaransa, ndiyo lugha sahihi Afrika Mashariki
Lugha ndiyo roho ya watu. Kukipa thamani Kifaransa kuliko Kiswahili Afrika Mashariki kunafanya utambulisho wa utamaduni kudunishwa pamoja na uhusiano wa kikanda.
Je mashambulizi ya RSF huko El-Fasher yatakuwa Gaza nyingine?
Sudan: Kutoka kuwa koloni la Uingereza hadi kuwa taifa huru
Gen Z: Kizazi chenye uwezo ambacho kiko tayari kubadilisha mustakabali
Na
Coletta Wanjohi
Utajiri wa Afrika: Matumbawe ya Ushelisheli
Rais wa Malawi atangaza hali ya dharura kwa ukosefu wa chakula
Takriban watu milioni 4 wako katika hatari ya kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu na mapema mwaka ujao.
Sudan yatoa wito kwa dunia kushtumu 'uhalifu' wa RSF dhidi ya raia
Mapigano kati ya jeshi la Sudan, na wapiganaji wa RSF yameongezeka kote Kordofan, na maeneo ya Darfur katika wiki za hivi karibuni.
Oauttara wa Côte d'Ivoire awania muhula wa nne
Kuna wapiga kura zaidi ya milioni nane waliosajiliwa na wagombea uraisa watano.
Maoni
Kiswahili, siyo Kifaransa, ndiyo lugha sahihi Afrika Mashariki
Lugha ndiyo roho ya watu. Kukipa thamani Kifaransa kuliko Kiswahili Afrika Mashariki kunafanya utambulisho wa utamaduni kudunishwa pamoja na uhusiano wa kikanda.
Je mashambulizi ya RSF huko El-Fasher yatakuwa Gaza nyingine?
Sudan: Kutoka kuwa koloni la Uingereza hadi kuwa taifa huru
Gen Z: Kizazi chenye uwezo ambacho kiko tayari kubadilisha mustakabali
Na
Coletta Wanjohi
Utajiri wa Afrika: Matumbawe ya Ushelisheli
Kiswahili, siyo Kifaransa, ndiyo lugha sahihi Afrika Mashariki
Lugha ndiyo roho ya watu. Kukipa thamani Kifaransa kuliko Kiswahili Afrika Mashariki kunafanya utambulisho wa utamaduni kudunishwa pamoja na uhusiano wa kikanda.
Je mashambulizi ya RSF huko El-Fasher yatakuwa Gaza nyingine?
Sudan: Kutoka kuwa koloni la Uingereza hadi kuwa taifa huru
Gen Z: Kizazi chenye uwezo ambacho kiko tayari kubadilisha mustakabali
Na
Coletta Wanjohi
Utajiri wa Afrika: Matumbawe ya Ushelisheli
Watoto watatu hufa kila siku El-Fasher nchini Sudan kutokana na utapiamlo: Ripoti
“Kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali ya kibinadamu mjini El-Fasher imezidi kuwa mbaya sana,” Kundi la Madaktari la Sudan limesema katika taarifa.
Rais Tinubu awabadilisha viongozi wakuu wa jeshi la Nigeria
Mabadiliko hayo ni ya "kuimarisha usalama wa taifa", kulingana na msemaji wa Rais, na pia yanakuja siku chache baada ya kitengo cha ulinzo nchini humo kukana madai ya njama ya mapinduzi.
Soma Zaidi