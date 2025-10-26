| swahili
AFRIKA
Rais wa Malawi atangaza hali ya dharura kwa ukosefu wa chakula
Takriban watu milioni 4 wako katika hatari ya kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu na mapema mwaka ujao.
Rais wa Malawi atangaza hali ya dharura kwa ukosefu wa chakula
Sudan yatoa wito kwa dunia kushtumu 'uhalifu' wa RSF dhidi ya raia
Mapigano kati ya jeshi la Sudan, na wapiganaji wa RSF yameongezeka kote Kordofan, na maeneo ya Darfur katika wiki za hivi karibuni.
Sudan yatoa wito kwa dunia kushtumu 'uhalifu' wa RSF dhidi ya raia
Oauttara wa Côte d'Ivoire awania muhula wa nne
Kuna wapiga kura zaidi ya milioni nane waliosajiliwa na wagombea uraisa watano.
Oauttara wa Côte d'Ivoire awania muhula wa nne
Maoni
opinion
Na Coletta Wanjohi
Watoto watatu hufa kila siku El-Fasher nchini Sudan kutokana na utapiamlo: Ripoti
“Kwa zaidi ya mwezi mmoja, hali ya kibinadamu mjini El-Fasher imezidi kuwa mbaya sana,” Kundi la Madaktari la Sudan limesema katika taarifa.
Watoto watatu hufa kila siku El-Fasher nchini Sudan kutokana na utapiamlo: Ripoti
Rais Tinubu awabadilisha viongozi wakuu wa jeshi la Nigeria
Mabadiliko hayo ni ya "kuimarisha usalama wa taifa", kulingana na msemaji wa Rais, na pia yanakuja siku chache baada ya kitengo cha ulinzo nchini humo kukana madai ya njama ya mapinduzi.
Rais Tinubu awabadilisha viongozi wakuu wa jeshi la Nigeria