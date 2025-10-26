| swahili
MAONI
Mpango wa China kuhusu uongozi wa dunia unafanana na wa Uturuki hasa kuhusu mfumo mpya wa dunia
Maoni
Uturuki yaingilia kati: Jinsi diplomasia ya Erdogan ilivyosaidia kufanikisha usitishaji vita Gaza
Kumbukumbu za Oktoba 7: kinachokumbukwa na matokeo yake kufikia sasa
Wakati sheria hazitumiki kwa Israeli: Sumud flotilla na kushindwa kwa haki ya kimataifa
Kiswahili, siyo Kifaransa, ndiyo lugha sahihi Afrika Mashariki
Je mashambulizi ya RSF huko El-Fasher yatakuwa Gaza nyingine?
Siasa
Kutimuliwa kwa Rasool Marekani kulipangwa na serikali ya Trump
Marekani imekosea kumpiga marufuku balozi wa Afrika Kusini Ebrahim Rasool
Namna marufuku ya Trump ya kusafiri inaweza kutatiza uhusiano wa Marekani na Pakistan
Kumkumbuka Aysenur Ezgi Eygi: Mapambano ya haki yanaendelea
Mashambulizi dhidi ya Waislamu Uingereza hayaangaziwi na vyombo vya habari
Sudan: Kutoka kuwa koloni la Uingereza hadi kuwa taifa huru
Udhibiti wa Akili Mnemba duniani na maana yake kwa ulimwengu wa sasa
Gen Z: Kizazi chenye uwezo ambacho kiko tayari kubadilisha mustakabali
Subira ya Putin, hila ya Trump huko Alaska na mgogoro wa Ukraine
Huku dunia ikitazama, Israel inageuza Gaza kuwa ardhi ya ‘wafu wanaotembea’
Waandishi
Kwa nini mwanariadha wa Kenya Faith Kipyegon alishindwa kukimbia maili moja chini ya dakika nne