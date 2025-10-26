| swahili
UCHAGUZI TANZANIA 2025:
01:34
Rais wa Malawi atangaza hali ya dharura kwa ukosefu wa chakula
Takriban watu milioni 4 wako katika hatari ya kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu na mapema mwaka ujao.
Sudan yatoa wito kwa dunia kushtumu 'uhalifu' wa RSF dhidi ya raia
Mapigano kati ya jeshi la Sudan, na wapiganaji wa RSF yameongezeka kote Kordofan, na maeneo ya Darfur katika wiki za hivi karibuni.
Kundi la kigaidi la PKK limetangaza kujiondoa kabisa nchini Uturuki
Wanachama wa kundi la kigaidi la PKK walitoa tangazo hilo katika eneo la Sulaymaniyah, nchini Iraq, ikiwa ni ishara muhimu ya mpango wa Uturuki wa kuwa na “Uturuki isiyokuwa na Ugaidi”.
Shinikizo la damu: Kuziba mapengo yanayozidi kuwa mabaya ya matibabu barani Afrika
Afrika Kusini yaanzisha mwalimu wa roboti wa AI
Safari ya Raila Odinga kutafuta Urais Kenya
Mkenya aliyeshinda mbio za Marathon apigwa marufuku kwa kutumia dawa za kuongeza nguvu
Sampuli yake ya mkojo iliyochukuliwa mwezi Machi ilionyesha kiwango cha dawa hiyo kilichozidi kiwango kinachoruhusiwa mara 190.
Watoto watatu hufa kila siku El-Fasher nchini Sudan kutokana na utapiamlo: Ripoti
Jeshi la Uganda lakana kuwateka raia wawili wa Kenya
Tanzania: Viongozi wa CHADEMA kwenda Kenya kumzika Raila Odinga
Kiongozi wa kijeshi Madagascar kuapishwa huku akiahidi mazungumzo na AU
Cyril Ramaphosa amsimamisha kazi Mkuu wa Idara ya Usalama ya Afrika Kusini
Mbatian, Laibon mashuhuri wa Wamasaai
01:41
Misri: Visiwa vya Al Ikhwa
00:30
Tanzania: Wito wa amani watolewa kwa Uchaguzi Mkuu 2025
01:27
Uchaguzi Tanzania 2025: Je, unafahamu haya kuhusu uchaguzi mkuu?
01:23
Safari ya Urais ya Raila Odinga
03:08
Liverpool ina matatizo gani na Arne Slot anaweza kutatua mambo?
Wasiwasi umejiri kuhusu meneja wa Liverpool Arne Slot baada ya kufungwa nyumbani na Manchester United, ikiwa wapoteza mechi ya nne mfululizo katika mashindano yote.
Morocco yaitwanga Argentina na kutwaa ubingwa wa Dunia kwa U-20
Ligi Kuu ya England (EPL) kurindima tena baada ya mapumziko
Nini Nigeria ifanye kufuzu Kombe la Dunia 2026?
Afrika Kusini yafuzu Kombe la Dunia 2026 baada ya kuifunga Rwanda
Dondoo za TRT Afrika Swahili | 24 Oktoba 2025
03:18
Janga la unene
07:07
Sura ya Waislamu katika Bollywood
04:42
Unaijua homa ya ndege?
06:27
Palestina ya Marekani
05:23
Erdogan na Sultan wa Oman wakutana Muscat, waahidi kuimarisha uhusiano, kuunga mkono Palestina
Mgombea wa upinzani Cameroon Tchiroma atoa wito wa maandamano kabla ya matokeo
Kiongozi wa Mali awafuta kazi makamanda waandamizi huku kukiwa na matatizo ya usalama
Uwanja wa ndege wa Khartoum, Sudan, wapokea ndege ya kwanza ya baada ya zaidi ya miaka miwili
Mashambulizi ya droni katika mji mkuu wa Sudan yachelewesha kufunguliwa upya kwa uwanja wa ndege
Ziara ya Erdogan Ghuba: Uturuki, Qatar zasaini mikataba ya ulinzi na ushirikiano wa kimkakati
Kenya yaanza mitihani ya kitaifa ya sekondari
Misri inahimiza hatua za haraka za Umoja wa Mataifa kuidhinisha ujumbe wa kulinda amani wa Gaza
Takriban watu 63 wamefariki katika ajali ya magari mengi nchini Uganda - polisi
Waasi wa M23 walipora dhahabu yenye thamani ya dola milioni 70 kutoka mgodi wa DRC tangu Mei
Maseneta wa Marekani wanamtaka Trump kuchukua msimamo thabiti dhidi ya unyakuzi wa West Bank
Waziri Mkuu wa Israel amfuta kazi msaidizi wake mkuu wa usalama kwa mtafaruku juu ya Gaza
Watu zaidi ya milioni moja warejea katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum
Erdogan awasili Qatar kwa mkutano na Amir Al Thani
Ajali ya treni mashariki mwa Ethiopia yaua watu 14, wengine 29 wajeruhiwa