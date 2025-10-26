UCHAGUZI TANZANIA 2025:
Shinikizo la damu: Kuziba mapengo yanayozidi kuwa mabaya ya matibabu barani Afrika
Matukio ya shinikizo la damu yanaongezeka kote barani Afrika na kwingineko, huku ikisababisha vifo vya watu milioni 10 duniani kote kila mwaka na mifumo ya afya ikihangaika kutoa matibabu ya bei nafuu kwa walio hatarini.
Mpango wa China kuhusu uongozi wa dunia unafanana na wa Uturuki hasa kuhusu mfumo mpya wa dunia
Wakati Marekani chini ya Donald Trump ikijiondoa katika majukumu yake ya kimataifa, Beijing inachukua nafasi hiyo kujaza pengo huku mfumo wa dunia ukipangwa upya.
Mbatian, Laibon mashuhuri wa Wamasaai
01:41
Misri: Visiwa vya Al Ikhwa
00:30
Tanzania: Wito wa amani watolewa kwa Uchaguzi Mkuu 2025
01:27
Uchaguzi Tanzania 2025: Je, unafahamu haya kuhusu uchaguzi mkuu?
01:23
Safari ya Urais ya Raila Odinga
03:08
Liverpool ina matatizo gani na Arne Slot anaweza kutatua mambo?
Wasiwasi umejiri kuhusu meneja wa Liverpool Arne Slot baada ya kufungwa nyumbani na Manchester United, ikiwa wapoteza mechi ya nne mfululizo katika mashindano yote.
