"Uhusiano wangu na ndege si wa kawaida"Katikati jiji la Nairobi, “Birdman wa Nairobi” huvutia macho ya wengi kila anapopita akiwa ameambatana na ndege wake wa aina kadhaa wakiwemo korongo na mwewe.
Roders Oloo, mzaliwa wa jiji la Nakuru, huokoa, kulea na kutunza ndege waliopuuzwa.
Unamfahamu Malkia wa Taarab - Khadija Kopa?
Unamfahamu Malkia wa Taarab - Khadija Kopa?Mfahamu Khadija Kopa na safari yake ya muziki katia muziki wa Taarab.
Khadija Kopa ameshiriki karika makundi mbalimbali kama vile Culture Musical Club, Muungano Cultural Troupe na Tanzania One Theatre maarufu kama TOT.
Charles Kibe Mwangi: Natamani Ningeona Nyuso za Watoto Wangu
Charles Kibe Mwangi: Natamani Ningeona Nyuso za Watoto WanguKutana na Charles Kibe Mwangi, fundi wa kushona asiyeona kutoka Umoja 2, Nairobi. Licha ya kupoteza uwezo wa kuona kutokana na ugonjwa wa glaucoma, Charles amekuwa akishona kwa zaidi ya miaka 34 bila kuacha kazi yake ya ubunifu.
"Uhusiano wangu na ndege si wa kawaida"
"Uhusiano wangu na ndege si wa kawaida"Katikati jiji la Nairobi, “Birdman wa Nairobi” huvutia macho ya wengi kila anapopita akiwa ameambatana na ndege wake wa aina kadhaa wakiwemo korongo na mwewe.
Roders Oloo, mzaliwa wa jiji la Nakuru, huokoa, kulea na kutunza ndege waliopuuzwa.
Eunice: ‘Mimi naweza chochote’ | Story Yangu
Eunice: ‘Mimi naweza chochote’ | Story YanguKuishi bila uwezo wa kutembea kwa zaidi ya miaka 30 na watu kukuita ‘Nusu Mtu’ si jambo rahisi.
Eunice Reuben, ambaye alizaliwa bila miguu, anaishi maisha yake kama mtu mwingine yeyote wa kawaida.
Amepata nguvu na matumaini kupitia familia yake na
Utajiri wa Afrika
Manukato ya mlangilangiManukato unayoyapenda kutoka nchi za nje, asili yake ni hapa hapa barani Afrika.
Maua hayo ni ya mlangilangi maarufu kwa lugha ya Kiingereza ‘ylang ylang’ ni asili ya mafuta ya kutengeneza manukato.Visiwa vya Comoro and Madagascar katika bahari ya h
Watu wanaotembea kwa mitiKusini-magharibi mwa Ethiopia, kabila linaloitwa Banna hutembea kwa miti.Naam!Hapa kutembea kwa miti namna hii ni kawaida sana hasa kwa vijana.Vijana, wanaojulikana kama "Tewa," awali walitumia miti hii ili kujilinda dhidi ya nyoka na wanyama wengine
Twiga wa AfrikaMamalia hawa warefu zaidi ulimwenguni ni wa kuvutia sana kutokana na urefu wa shingo zao ndefu zenye madoa.
Kwa mujibu wa wanasayansi kuna aina nne za twiga Afrika, ambazo zinapatikana katika nchi 21, huku Afrika ikiwa na takriban twiga 140,000.
Simba weusi wa EthiopiaUkifika Ethiopia jina la "Black Lion" au Tikur Anbessa kwa lugha ya Amharic, ni la kawaida.
Utaliona kwenye majengo mbalimbali ya serikali, vyombo vya usafiri, bidhaa mbalimbali, hata baadhi ya bendi za muziki zimejipa jina la mnyama huyo.
Mavazi ya Gome ya UgandaMafundi kutoka ukoo wa Ngonge wa jamii ya Baganda nchini Uganda wamerithi ujuzi wa kutengeneza nguo kutoka kwa maganda ya mti wa tini au matuba. Hapo awali mavazi haya yalitumika mahsusi na familia ya kifalme.
Maajabu ya Victoria FallsVictoria Falls iliyopo katika mto Zambezi, ambao ndio mpaka wa Zimbabwe na Zambia ina maporomoko makubwa zaidi ya maji duniani. ‘Victoria Falls’ ipo katika orodha ya Maajabu Saba ya Asili duniani.
Ni mtiririko wenye mandhari ya kuvutia na fahari
Historia
Mansa Musa: Mfalme wa Dhahabu wa Mali
Mansa Musa: Mfalme wa Dhahabu wa MaliFahamu zaidi kumhusu Mansa Musa, mfalme wa Kiafrika wa karne ya 14, anayechukuliwa kuwa mtu tajiri zaidi katika historia.
Ahmadou Bamba: Mpambanaji Mstaarabu
Ahmadou Bamba: Mpambanaji MstaarabuSheikh Amadou Bamba alizaliwa 1853 eneo la Mbacké-Baol, Senegal na anaenziwa hadi leo kwa kufanyiwa ziara ya kila mwaka ya ‘Kiongozi muhimu wa Touba’, kuadhimisha kuondoka kwake na kwenda nchi nyingine.
Malkia Amina: Kiongozi shujaa aliyepanua milki ya Hausa
Malkia Amina: Kiongozi shujaa aliyepanua milki ya HausaMalkia Amina wa Zazzau alikuwa malkia na shujaa wa Kihausa wa karne ya 16 ambaye alitawala ufalme wa Zazzau na kulipanua eneo lake kupitia vita vya kimkakati na biashara.
Abdelkrim al-Khattabi: Msomi aliyewahangaisha WahispaniaAbdelkrim al-Khattabi aliongoza moja ya harakati kubwa kabisa za kupinga ukoloni katika karne ya 20.
Mnamo 1921, aliushangaza ulimwengu kwa kuishinda jeshi la Hispania kwenye Vita vya Annual.
Jinsi Sultan Mehmed alivyoikomboa Istanbul
Jinsi Sultan Mehmed alivyoikomboa IstanbulSiku ya Mei 29, 1453, Sultani Mehmed II wa Milki ya Ottoman na jeshi lake waliteka kile kilichokuwa kikiitwa Constantinople wakati huo - mji ambao Wabyzantine walikuwa wameutawala kama makao makuu ya Milki ya Roma ya Mashariki
Wasifu wa wanamichezo
Aziz Ki: Kiungo mshambuliajiKlabu ya Young Africans ya nchini Tanzania, inasifika kwa kutoa wachezaji wenye vipaji waliokwenda kusakata kabumbu kimataifa.
Mmoja wa wachezaji hao wa hivi karibuni kujiunga na klabu nyingine kubwa barani Afrika, ni Stephane Aziz Ki.
Mtanzania wa kwanza kucheza katika EPL - Mbwana Ally SamattaLeo tunamuangazia mwamba ambaye si mgeni kwa wengi wanaotambua soka na amekuwa mchezaji wa kulipwa akicheza katika mataifa mbalimbali.
Ni Mtanzania wa kwanza kucheza katika Ligi Kuu ya England, Mbwana Ally Samatta
Mfahamu Ousmane DembeleMchezaji Ousmane Dembele ni mshambuliaji anayeona mbele siku zote. Akikipiga na timu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa (PSG). Pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa.
Ndiye mshindi wa tuzo ya Ballon d’Or mwaka 2025.
Mfahamu Ngolo Kante - Kiungo mkabajiAmevuma katika Ligi Kuu ya England (EPL), akizitumikia timu za Leicester City na Chelsea, huyu si mwingine bali ni N'Golo Kanté, kiungo mkabaji ambaye kazi yake kubwa ni kukata umeme pale katikati.
Je, unamfahamu Fiston Kalala Mayele?Je, unamfahamu mzee wa kutetema? Fiston Kalala Mayele anajiandaa kucheza fainali nyingine barani Afrika, wakati huu akiwa na klabu ya Pyramids FC ya Misri. Kama ilivyokuwa akitetema nchini Tanzania na katika ardhi ya mafarao pia ameendeleza hayo hayo
Lamine Yamal ni nani?Mchezaji wa Barcelona na Hispania Lamine Yamal tayari ameshinda mataji matano.
Lamine Yamal Nasraoui Ebana alizaliwa tarehe 13 Julai 2007.
Ni winga machachari anayecheza katika timu ya Ligi Kuu ya Hispania.