Coup de pouce: la campagne de vaccination sauve les troupeaux et les moyens de subsistance au Soudan

Dans un Soudan en pleine crise humanitaire, une campagne de vaccination s'impose comme une bouée de sauvetage pour des millions de pasteurs confrontés à la perte de leurs moyens de subsistance en raison de maladies qui déciment des troupeaux entiers.