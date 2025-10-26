La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Élection en Côte d'Ivoire : Pourquoi tous les paris sont sur la continuité
Avec les plus sérieux challengers hors course et l'issue pratiquement assurée, le vote du 25 octobre en Côte d'Ivoire est moins une élection qu'un référendum sur la stabilité, l'héritage et l'endurance politique du président Alassane Ouattara.
Coup de pouce: la campagne de vaccination sauve les troupeaux et les moyens de subsistance au Soudan
Dans un Soudan en pleine crise humanitaire, une campagne de vaccination s'impose comme une bouée de sauvetage pour des millions de pasteurs confrontés à la perte de leurs moyens de subsistance en raison de maladies qui déciment des troupeaux entiers.
Les liens Türkiye-Afrique entrent dans une nouvelle ère de partenariat "irréversible"
La Türkiye est un partenaire de confiance, qui construit, investit, écoute et agit en parfaite harmonie avec les ambitions de l'Afrique, a déclaré Francisca Tatchouop Belobe, commissaire de l'UA pour le développement économique.