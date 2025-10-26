| français
DÉBATS
Similitudes frappantes entre deux systèmes d'apartheid : Afrique du Sud et Israël
Points de vue
Le swahili reste la meilleure voie pour l'Afrique de l'Est, pas le français
Manifestations populaires au Maroc : quelles sont les issues possibles ?
CPI : Trahison par les créateurs, une voie de sortie pour les États membres africains
L’ONU à 80 ans : réflexions d’un travailleur de terrain
El-Fasher, assiégée par les forces sous-RSF, deviendra-t-elle le prochain Gaza ?
Notre sélection
Un changement sismique : Ce qui vient avec l'IA ne sera pas une activité comme les autres
Israël, la Turquie et le défi de la stabilité de l'après-guerre en Syrie
En souvenir d'Aysenur Ezgi Eygi, la lutte pour la justice continue
Gaza : les médias du monde se taisent pendant que les journalistes sont réduits au silence à jamais
L'Occident s'est-il fermé trop vite la porte aux négociations nucléaires avec l'Iran ?
De Myanmar à Gaza : l'impuissance des tribunaux à prévenir les génocides et à en punir les auteurs
L'histoire du Soudan : d'une colonie britannique à un État indépendant
Sortir de l'impasse ukrainienne : la patience de Poutine et le pari de Trump
Les pays les plus pauvres du monde captifs du colonialisme et des guerres
La jeunesse africaine : une génération dynamique prête à façonner l'avenir
Nos auteurs
Athlétisme : pourquoi la Kenyane Kipyegon n'a pas pu courir le mile en moins de quatre minutes ?