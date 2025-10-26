| français
POLITIQUE
Des leaders de l'opposition camerounaise arrêtés avant l'annonce des résultats de la présidentielle
La Cour constitutionnelle doit annoncer lundi les résultats définitifs des élections mais les chefs de l'opposition ont mis en garde contre la falsification des résultats.
ONU : la reconstruction de Gaza dévastée est "une tâche colossale"
Après les violentes attaques israéliennes, Gaza est en ruines. L'ONU parle d'une "tâche colossale" pour la reconstruction et avertit que cela pourrait devenir une épreuve humanitaire.
L'armée nigériane nie les arrestations liées à un "complot de coup d'État" contre Tinubu
L'armée avait déclaré que 16 officiers avaient été arrêtés pour "des problèmes d'indiscipline".
Focus
opinion
Qui était Raila Odinga, influente figure politique du Kenya, mort mercredi ?
Odinga animait ses meetings politiques avec beaucoup d'énergie dans une ambiance reggae. Fan du club d’Arsenal, il attribuait au football son sens de l'acceptation de la défaite. Un de ses enfants s’appelle Fidel, en hommage au leader cubain Castro.
Actus
UNICEF : Un cessez-le-feu à Gaza est vital pour un million d'enfants
Le groupe terroriste du PKK annonce son retrait complet de la Türkiye
L'Afrique du Sud veut renforcer sa coopération technologique avec la Malaisie
Libye : des centaines de réfugiés syriens utilisent des billets de retour gratuits
La police espagnole a retrouvé un tableau disparu de Picasso d'une valeur de 700 000 dollars
Somalie : sept terroristes d'al-Shebab tués dans l'attaque suicide de Mogadiscio
La Somalie lutte depuis le milieu des années 2000 contre le groupe terroriste al-Shebab.
La Maison Blanche annonce l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago
La mégapole du nord du pays est la cinquième ville démocrate où le président Trump a ordonné le déploiement de la Garde nationale, une mesure jusqu'alors exceptionnelle.
