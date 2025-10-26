Focus
Kenya : le fils de Raila Odinga succède à son père lors d'une cérémonie culturelle
Dans une cérémonie poignante imprégnée de tradition, Raila Junior a été officiellement présenté comme le nouveau chef de l'une des familles les plus éminentes et influentes du pays.
Qui était Raila Odinga, influente figure politique du Kenya, mort mercredi ?
Odinga animait ses meetings politiques avec beaucoup d'énergie dans une ambiance reggae. Fan du club d’Arsenal, il attribuait au football son sens de l'acceptation de la défaite. Un de ses enfants s’appelle Fidel, en hommage au leader cubain Castro.
Actus