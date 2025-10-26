Le Maccabi Tel Aviv refusera les billets à l'extérieur, suite à l'interdiction de ses supporters
Le communiqué du club fait suite à une annonce d'Aston Villa la semaine dernière indiquant qu'ils empêcheront les supporters de Maccabi Tel Aviv d'assister au match en raison de préoccupations de sécurité.
Plus de sports...
MLS : triplé de Messi pour finir meilleur buteur de la saison
L'Argentin Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC, lui permettant d'être sacré meilleur buteur de MLS à l'issue de la saison régulière.
Actualités