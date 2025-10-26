| français
SPORTS
Football : trois clubs soudanais vont jouer dans le championnat rwandais
Trois clubs soudanais ont reçu l'autorisation de rejoindre le championnat rwandais cette saison, a déclaré l'Association rwandaise de football.
Real Madrid vs Barcelone : L’heure de la revanche pour les Merengue ?
Après quatre clasicos perdus la saison dernière, le Real Madrid cherche à prendre sa revanche contre Barcelone ce weekend.
Le Maccabi Tel Aviv refusera les billets à l'extérieur, suite à l'interdiction de ses supporters
Le communiqué du club fait suite à une annonce d'Aston Villa la semaine dernière indiquant qu'ils empêcheront les supporters de Maccabi Tel Aviv d'assister au match en raison de préoccupations de sécurité.
opinion
Maroc Mondial U20
Pour la première fois, une équipe marocaine soulève la Coupe du Monde de Football. Les Lionceaux ont battu l’Argentine la nation la plus titrée en finale du mondial U20.
Actualités
UNICEF : Un cessez-le-feu à Gaza est vital pour un million d'enfants
Le groupe terroriste du PKK annonce son retrait complet de la Türkiye
L'Afrique du Sud veut renforcer sa coopération technologique avec la Malaisie
Libye : des centaines de réfugiés syriens utilisent des billets de retour gratuits
La police espagnole a retrouvé un tableau disparu de Picasso d'une valeur de 700 000 dollars
Manchester United gagne à Liverpool, une première depuis 2016
Le Camerounais Bryan Mbeumo a refroidi Anfield 62 secondes seulement après le coup d’envoi (2e, 1-0), Cody Gakpo a égalisé de près (78e, 1-1) et Maguire a remis les visiteurs devant d'un but de la tête (84e).
Le Maroc bat l'Argentine et remporte la Coupe du monde U-20
Yassir Zabiri a marqué deux fois pour permettre aux jeunes Lions de l'Atlas de remporter une victoire historique de 2-0 au Chili.
