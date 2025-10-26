| français
AFRIQUE
L'Afrique du Sud veut renforcer sa coopération technologique avec la Malaisie
Le président sud-africain Ramaphosa effectue une visite de quatre jours en Malaisie.
Libye : des centaines de réfugiés syriens utilisent des billets de retour gratuits
De nombreux Syriens vivant en Libye se préparent à retourner dans leur pays d'origine. Un programme organisé par le gouvernement de Damas leur offre des billets d'avion gratuits pour la Syrie.
Kenya : saisie de plusieurs kilos de méthamphétamine d'une valeur de 63 millions de $
La marine kényane intercepte un navire dans l’océan Indien, une enquête ouverte sur un réseau international de trafic de drogue
opinion
author
Emmanuel Oduor Onyango
Ce qu’il faut savoir sur l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire
Plus de 8,7 millions d’Ivoiriens sont inscrits sur les listes électorales pour l’élection présidentielle, qui voit cinq candidats s’affronter pour la magistrature suprême.
Similitudes frappantes entre deux systèmes d'apartheid : Afrique du Sud et Israël
Le swahili reste la meilleure voie pour l'Afrique de l'Est, pas le français
Manifestations populaires au Maroc : quelles sont les issues possibles ?
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Tinubu remanie l'état-major de l'armée après des rumeurs de "tentative de coup d'État"
Le général Olufemi Oluyede remplace le général Christopher Musa en tant que chef d'état-major des armées. Les chefs des forces terrestres, aériennes et maritimes ont également été limogés pour "renforcer l'architecture de la sécurité nationale".
