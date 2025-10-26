Plus d'infos
Madagascar : l’ancien président Andry Rajoelina perd sa nationalité
La décision du Premier ministre malgache s’appuie sur plusieurs arguments, notamment l’acquisition de la nationalité française par Andry Rajoelina en 2014.
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Tinubu remanie l'état-major de l'armée après des rumeurs de "tentative de coup d'État"
Le général Olufemi Oluyede remplace le général Christopher Musa en tant que chef d'état-major des armées. Les chefs des forces terrestres, aériennes et maritimes ont également été limogés pour "renforcer l'architecture de la sécurité nationale".