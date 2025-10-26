Erdogan : "Aucune équation politique ne peut être résolue à l'échelle mondiale sans la Türkiye"
S'exprimant lors des "Réunions du Siècle de la Türkiye" à Istanbul, Erdogan met en lumière le rôle de la Türkiye en tant que voix respectée à l'échelle mondiale, soulignant une vision de paix et de prospérité dans toute la région.
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Élection en Côte d'Ivoire : Pourquoi tous les paris sont sur la continuité
Avec les plus sérieux challengers hors course et l'issue pratiquement assurée, le vote du 25 octobre en Côte d'Ivoire est moins une élection qu'un référendum sur la stabilité, l'héritage et l'endurance politique du président Alassane Ouattara.
La Türkiye fait l'éloge de l'esprit entrepreneurial et du potentiel d'investissement de l'Afrique
Ankara a salué le potentiel d'investissement de l'Afrique, l'énergie entrepreneuriale et la culture des affaires, qualifiant le continent de nouvelle frontière prometteuse pour un commerce et une croissance mutuellement bénéfiques.