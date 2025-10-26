| français
TÜRKİYE
Le groupe terroriste du PKK annonce son retrait complet de la Türkiye
Des membres du groupe terroriste du PKK ont fait l'annonce en Irak, à Souleimaniye, marquant une étape majeure dans l'initiative "Türkiye sans terreur" d'Ankara.
Erdogan : "Aucune équation politique ne peut être résolue à l'échelle mondiale sans la Türkiye"
S'exprimant lors des "Réunions du Siècle de la Türkiye" à Istanbul, Erdogan met en lumière le rôle de la Türkiye en tant que voix respectée à l'échelle mondiale, soulignant une vision de paix et de prospérité dans toute la région.
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Emmanuel Oduor Onyango
Le Tribunal pour Gaza ouvre une session historique à Istanbul pour dénoncer le génocide
Le verdict du Tribunal vise à établir un témoignage moral et historique des atrocités commises par Israël contre les Palestiniens.
Madagascar : la Gen Z vient à bout de Rajoelina
Dr Makosso : comment donner à l'alimentation un goût de dignité
Qui était Raila Odinga, influente figure politique du Kenya, mort mercredi ?
L'aide est insuffisante alors que les déplacés du Soudan du Sud font face à une double crise
Plan Ouganda : le projet avorté de Londres qui voulait "créer l'Etat d'Israël en Afrique"
Ankara: l’initiative d’Israël visant à annexer la Cisjordanie est "nulle et non avenue"
“La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est — sous occupation israélienne depuis 1967 — est un territoire palestinien”, a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères.
La Türkiye fait l'éloge de l'esprit entrepreneurial et du potentiel d'investissement de l'Afrique
Ankara a salué le potentiel d'investissement de l'Afrique, l'énergie entrepreneuriale et la culture des affaires, qualifiant le continent de nouvelle frontière prometteuse pour un commerce et une croissance mutuellement bénéfiques.
