RA'AYI
Ya zama dole Afirka ta daina tambayar ‘me duniya za ta sayar mana’ kawai
Tambayar ita ce ko muna da karfin gwiwa, tsari da aniyar zuci don fara gini daga ma’auni.
Ghana ce ƙasa ta takwas mafi girman tattalin arziki a Afirka, ta biyu a Yammacin Afirka - Mahama
Jimillar kuɗaden da tattalin arzikin Ghana ya samar na (GDP) ya kai kusan dala biliyan 114 a shekarar 2025, matakin da ya sanya ƙasar zama ta takwas mafi girman tattalin arziki a Afirka, sannan ta biyu a yankin Afirka ta Yamma, in ji shugaba Mahama.