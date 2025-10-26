| hausa
NIJERIYA
Jami'ar ABU Zariya ta musanta zargin gudanar da aikin samar da makamin nukiliya
Daraktan Sashen Hulɗa da Jama’a na jami’ar ya ce bidiyon da aka ƙirƙira ta hanyar fasahar AI an yi shi ne domin yaudara da ruɗar da jama’a game da shirin Nijeriya na amfani da makamashin nukiliya domin zaman lafiya.
Gwamnatin Nijeriya ta karɓi 'yan ƙasar 150 da suka maƙale a birnin Agadez na Nijar
Rukunin mutanen da suka koma ya ƙunshi maza manya 88 da mata manya 32, yara maza 14 da kuma yara mata 16, inda suka koma Nijeriya ƙarƙashin shirin Assisted Voluntary Return — wato shirin nan na taimaka wa masu son komawa ƙasashensu bisa raɗin kansu.
An cire Nijeriya daga jerin kasashen da ake sa wa ido kan safarar kudade ba bisa ka'ida ba a duniya
An cire Afirka Ta Kudu, Nijeriya, Mozambique da Burkina Faso daga 'jerin kasashen da ake sa wa ido', lamarin da zai sauƙaƙa shigar jari ƙasashe da kuma sauƙaƙa mu'amalar harkokin kasuwanci.
RA'AYI
opinion
‘Yan sandan INTERPOL sun kama ‘manyan mambobin ƙungiyoyin ta’addanci’ 11 a Nijeriya
An gudanar da wannan kame ne a wani samame mai laƙabin Operation  Catalyst, wani gagarumin aiki da aka tsara domin yakar masu ɗaukar nauyin ta’addanci da sauran ayyukan laifuka masu alaƙa da su a ƙasashe shida na Afirka.
Zamantakewa
Batun auren Mai Wushirya da 'Yar Guda ya ja hankali a shafukan sada zumunta a Nijeriya
Jite Odeworitse: Attajirin Nijeriya ya janyo ce-ce-ku-ce sakamakon auren mata 19
Yadda ƙasaitaccen bikin 'yar hamshakin attajirin Nijeriya Femi Otedola, Temi ya ɗau hankali
Favour Ofili: Yadda 'yar wasan motsa-jiki ta Nijeriya ta koma wakiltar Turkiyya
An kai Agushi sararin samaniya ya yi kwana bakwai don yin binciken kimiyya a kansa
Shugaba Tinubu ya sauya Manyan Hafsoshin Tsaron Nijeriya
Shugaba Bola Tinubu na Nijeriya ya yi wasu manyan sauye-sauye a tsarin shugabancin hafsoshin tsaron Nijeriya da nufin karfafa tsarin tsaron kasar.
