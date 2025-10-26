Hamas na aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta amma Isra'ila na ci gaba da karya ta, in ji Erdogan
Jawabin nasa ya zo ne yayin da Turkiyya ke matsin lamba ga ƙasashen duniya don samar da lumana a Gaza da kuma tabbatar da cewa tsagaita wutar mai rauni tana ci gaba da wanzuwa a yayin da Isra’ila ke ci gaba da karya ta.
RA'AYI
Zana taswirar ƙarya: Yadda taswirorin ƙarya da son zuciyar mulkin mallaka suka tsuke girman Afirka
Wata tsohuwa masaniyar ilimin taswira ta kalubalanci taswirar duniya da ta zayyana yadda duniyar take, da kuma fito da rashin gaskiyar da aka yi game da asalin yadda girman Afirka yake.
Tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy ya fara zaman gidan kaso kan karɓar kuɗin a wurin Gaddafi
Tsohon shugaban Faransa ya fara zaman gidan kason La Sante bayan kotu ta same shi da laifin karɓar kuɗaɗe daga wajen tsohon shugaban Libya Gaddafi domin yin yaƙin neman zaɓensa a shekarar 2007, abin da ya saɓa wa doka.