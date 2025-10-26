| hausa
WASANNI
Mohamed Salah ya cire Liverpool daga shafukansa na sada zumunta bayan wasansu da Frankfurt
Matakin da Salah ya ɗauka ya janyo ce-ce-ku-ce inda wasu ke cewa wannan wata alama ce ƙarara da ke nuna cewa ɗan wasan Masar ɗin yana son barin Anfield, lamarin da ke zuwa bayan ya fara kakar bana da rashin taɓuka wani abin azo a gani.
‘Yan Nijeriya uku za su taka leda a Gasar Zakarun Turai ranar Laraba
Ɗaya daga cikin ‘yan Nijeriyar da za su fafata shi ne Victor Osimhen wanda ke buga wasan gaba Galatasary na ƙasar Turkiyya.
Ronaldo ba zai je India buga wasan Al-Nassr da Goa ba
Kocin Al-Nassr ta Saudiyya ya ce Cristiano Ronaldo bai yi tafiya da 'yan wasan ƙungiyar ba zuwa India don buga wasan Gasar Zakarun Asiya tare da ƙungiyar Goa.
opinion
author
Mazhun Idris
Alonso ya yaba wa Vinicius kan janyo wa 'yan wasan Getafe biyu samun jan kati
Kocin Real Madrid, Xabi Alonso ya yaba wa zaƙaƙurin ɗan wasan gaba Vinicius saboda rawar da ya taka a wasan da suka doke Getafe da ci 1-0.
Messi ya jajanta wa tawagar Argentina bayan Morocco ta doke su, ta ɗaga Kofin FIFA U20
Ranar Lahadi tawagar Morocco ta ‘yan ƙasa da shekara 20 ta lashe Kofin Duniya na FIFA U20 a karon farko, bayan ta doke tawagar Argentina wadda ta fi kowace ƙasa cin kofin a tarihi.
