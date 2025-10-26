Mohamed Salah ya cire Liverpool daga shafukansa na sada zumunta bayan wasansu da Frankfurt
Matakin da Salah ya ɗauka ya janyo ce-ce-ku-ce inda wasu ke cewa wannan wata alama ce ƙarara da ke nuna cewa ɗan wasan Masar ɗin yana son barin Anfield, lamarin da ke zuwa bayan ya fara kakar bana da rashin taɓuka wani abin azo a gani.
Osimhen, Salah, Hakimi: Jerin sunayen ‘yan wasan da ke takarar gwarzon shekara na CAF
Hukumar kula da kwallon kafa ta Afirka (CAF) ta sanar da sunayen ‘yan takarar da za su lashe kyautar CAF ta shekarar 2025 – rukunin maza.