Kungiyar ta'addanci ta PKK ta sanar da janyewa baki ɗaya daga Turkiyya
Mambobin ƙungiyar ta'addanci ta PKK sun yi wannan sanarwar ne a Sulaymaniyah da ke Iraƙi, wanda hakan wata alama ce ta babban ci gaba a shirin “Turkiyya Mara Ta’addanci”
Babu wani lissafin siyasa ko na tsaro da zai yiwu a duniya ba tare da Turkiyya ba: Erdogan
Yayin da yake magana a “Taron Ƙarni na Turkiyya” a birnin Istanbul, Erdogan ya bayyana irin rawar da Turkiyya ke takawa a duniya inda ya ce ta zama “muryar da ake girmamawa a yankinta da ma duniya baki ɗaya, ƙasar da ke kai wa wasu zaman lafiya.
Shugaba Erdogan ya shirya ziyartar yankin Gulf don haɓaka alaƙar tattalin arziki da ƙawance
Ziyarar da shugaban na Turkiyya zai kai kasashe uku na zuwa ne a yayin da Ankara ke neman ƙarfafa haɗin kan yanki a lokacin da ake tsaka da samun sauye-sauye a Gabas ta Tsakiya.
Rumfar Karfe: Fasahar Turkiyya ta cikin gida mai aiki da Ƙirƙirarriyar Basira a sabon zamanin tsaro
Abin da ya sa farfaɗo da titin jirgin ƙasa na Daular Usmaniyya ke da mahimmanci ga Turkiyya da Syria
Favour Ofili: Yadda 'yar wasan motsa-jiki ta Nijeriya ta koma wakiltar Turkiyya
Turkiyya ta yi maraba da yarjejeniyar tsagaita wutar Afghanistan da Pakistan
Turkiyya ta bayyana goyon baya mai ƙarfi dangane da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cim ma a Doha tsakanin Kabul da Islamabad, inda Turkiyyar ta ƙara jinjina wa Qatar kan shirya tattaunawar.
Dangantaka tsakanin Turkiyya da Afirka ta shiga wani sabon babi mai ƙarfi – Kwamishinar Ƙungiyar AU
Jawabin kwamishinar ya nuna karuwar fahimtar juna tsakanin shugabanni cewa wannan kawance ba kawai yana tasowa ba ne, amma yanzu ya tabbata kuma yana sake fasalin yadda kasashen kudancin duniya ke gudanar da kasuwanci.
Dangantaka tsakanin Turkiyya da Afirka ta shiga wani sabon babi mai ƙarfi – Kwamishinar Ƙungiyar AU