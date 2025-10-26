Warwara
Nijeriya na ta ɗaukar hatsarin gwajin yin jarrabawa ta hanyar amfani da kwamfuta
Rubuta jarraba wa da kwamfuta na rage satar amsar jarrabawar neman shiga jami’o’in Nijeriya, amma wani abu da ya sace gwiwar dubunnai ya kawo tambaya kan gaggawar aiki da tsarin wajen rubuta jarrabawar kammala sakandire nan da 2026.
Bayan Fage
Marubutanmu
Tare da kashe Falasdinawa sama da 66,000 da Isra’ila yi tun 7 ga Oktoban 2023 da jefa Gaza cikin yunwa, jiragen ruwa na Global Sumud Flotilla sun dauki kayan tallafi masu muhimmanci kuma masu fafutuka na bijirewa mamayar.