Ba na son samun matsala a Kannywood har na yi aure: Ma'u‘Yar wasan Kannywood ɗin nan wadda tauraruwarta ke haskawa Nana Fiddausi Yahaya wadda aka fi sani da Asmau a shiri mai dogon zango na Garwashi ta shaida wa TRT Afrika Hausa yadda ta tsinci kanta a harkar fim da kuma wasu nasarori da ta samu.
Kaburburan Uranium: Yadda Faransa ta janyo mace-mace a NijarGabanin juyin mulkin da aka yi a Nijar ranar 27 ga Yulin 2023, Faransa ta mamaye arzikin uranium na kasar Nijar, ba ya ga mamayar da ta yi wa kasar a fannin soji da tattalin arziki. Ga binciken da TRT ta yi kan tarihin zalunci da danniyar Faransa.
Fallasa 'makashin Al Fasher' na SudanAn cika shekaru biyu da fara yakin basasa a Sudan, TRT Afrika ta bankado daya daga cikin mutanen da suka yi kaurin suna a wannan mummunar yaki wato Abu Lulu. Yakin basasa ya barke tsakanin RSF da sojojin Sudan a birnin Khartoum a shekarar 2023.
Yadda sharar leda ta zama silar arziki a jamhuriyar NijarMoussa Dogo Ali, shugaban ƙungiyar sarrafa sharar leda a jamhuriyar Nijar, ya shaida wa TRT Afrika Hausa cewa a cikin shekara 26 da kafuwarta, sun samar wa matasa ayyukan yi musamman a yankunan karkara tare da bunƙasa tattalin arzikin yankunansu.
Abinci biyar da ke kara kaifin basirar yaraKaifin ƙwaƙwalwar yara da basirarsu tana samuwa ne a matakai daban-daban na rayuwarsu, tun daga ɗaukar cikinsu har zuwa girmansu.
Yadda sabuwar dokar haraji a Nijeriya za ta shafe kuRanar daya ga watan Janairun 2026 ta kasance ranar da gwamnatin Nijeriya ta fara amfani da sabon tsarin haraji, ɗaya daga cikin gagaruman garanbawul da aka yi a tarihin fannin kuɗi na ƙasar.
A yau, za mu yi muku bayani ne dalla-dalla kan sabuwar doka
Ma'anar kuɗi da sauye-sauyen da ya samu a tarihiKu biyo mu cikin wannan bidiyo domin samun bayanai dangane da kuɗi da tarihinsa, da abin da ya sa kuɗin wata ƙasa ya fi na wata daraja.
Ma'anar biza a diflomasiyyar duniyaA cikin wannan bidiyon, TRT Afrika Hausa ta yi nazari kan abin da ya sa biza take da muhimmanci, da dalilin wasu ƙasashe na ƙin ba da biza ga ‘yan wasu ƙasashe, ko taƙaitawa ko sanya tsauraran sharuɗɗan bayarwa.
Yadda aka shafe shekaru 10 ana shari'ar Nnamadi KanuBayan shekaru goma ana shari’o’i a kotuna daban-daban da sauya alkalai, da bayar da beli da saɓa sharuɗɗan belin, da guduwa da sauke kamo shi, a karshe Babbar Kotun Nijeriya ta yanke wa jagoran ‘yan IPOB Nnamdi Kanu hukuncin daurin rai da rai.
Madogarar abincin da aka sauya wa halitta (GMO) a NijeriyaMene ne abincin da aka sauyawa halitta (GMO)? A Nijeriya ana muhawara kan ci ko nomawa ko shigo da nau’in abincin da aka sauyawa halitta, wato GMO. Wannan na zuwa ne yayin da hukumomin kasar suka fara neman malaman addini su gamsar da ‘yan kasar.
Nasiru-Deen na Ghana: daga dalibi zuwa jakada a TurkiyyaLabarin sabon jakadan Ghana a Turkiyya, Sheikh Hajj Abdul Nasiru-Deen wata shaida ce ta yadda alaƙa ke ƙara danƙo tsakanin Turkiyya da Afirka.
Abincin Nijeriya da sinadaran Turkiyya - Cibiyar Yunus Emre“Dandanon Arewa”: Wata kwararriyar mai girki ‘yar Nijeriya, Maryam Ahmed ta kirkiro salon girki mai hade da dandanon Nijeriya da Turkiyya, bayan samun horo a Makarantar Koyon Girke-Girke ta Turkiyya ta Cibiyar Yunus Emre
Istanbul Take Off 2025: Duniyar fasaha ta shiga sabon shafiMasu ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha sun baje basirarsu ta ƙirƙira musamman a fannin fasahar AI a taron bajekolin fasaha na Istanbul Take Off 2025 da aka shafe kwanaki biyu ana yi a birnin Istanbul na Turkiyya.
Manyan 'yan kwallo shida da ke wasa a TurkiyyaManyan ‘yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya na komawa Turkiyya domin taka leda, wanda hakan ke ƙara wa wasan armashi a faɗin ƙasar.
Rayuwar Mesut Ozil daga ƙwallon ƙafa zuwa siyasa a TurkiyyaDa yawan mutane suna tuna Mesut Ozil da ƙwallon ƙafa, amma fa a yanzu Ozil ɗan siyasa ne a Turkiyya, inda yake da muƙami a Jam’iyya mai mulkin ƙasar, AK Party. Amma wane ne Mesut Ozil? Ga ƙarin bayani daga Bashir Idris.
Muhimman abubuwan da suka faru a Nijeriya a 2025Shekarar 2025 ta ƙare ta bar mu da tunawa da nazarin abubuwan da suka faru a cikinta. Ga wasu abubuwa da muka tattaro muku masu muhimmanci da suka faru a Nijeriya a cikinta.
'Zabi biyu ya jawo mini farin jini wurin 'yan baiwa'Fitaccen matashin tauraron finafinan Hausa Abba Sa'ad wato Abba S Boy, wanda aka fi sani da Mansur Ɗan Baiwa a fim ɗin Zaɓi Biyu, ya shaida wa TRT Afrika Hausa alaƙar da ke tsakaninsa da 'Safiyya', yana mai yin ƙarin haske kan yadda ya soma fim.
Ƙarin bayanin Yakubu Muhammad dangane da irin rawar da yakeFitaccen ɗan wasan Kannywood Yakubu Muhammad ya yi ƙarin bayani dangane da irin rawar da yake takawa a cikin wasu fina-finai masu dogon zango da yake ciki waɗanda suka haɗa da Garwashi da Labarina da Gidan Sarauta.
Dalilan shirya fim din Nana Asma'uFitacciyar marubuciyar littattafan Hausa a Nijeriya, Rahma Abdulmajid ta shaida wa TRT Afrika Hausa cewa daga cikin dalilanta na son yin fim ɗin tarihin Nana Asma'u Danfodiyo har da fito da yadda Nana Uwar-Daje ta yi wa ilimi hidima a zamanin Daular
Amurka na da ajanda a Nijeriya - Sheik Bala LauShugaban kungiyar Izalatul Bidi’a Wa Ikamatussunnah na Nijeriya Sheikh Abdullahi Bala Lau ya ce Amurka tana da ajandar take son cim ma wa a Nijeriya shi yasa take son yin amfani da zargin kisan kiyashi da ta yi da’awar ana yi wa Kiristoci a kasar.
Lugude: Mutumin da ke wallafa tsofaffin hotuna a NijeriyaDaya daga fitattun masu wallafa tsofaffin hotunan tarihi na Nijeriya musamman ma na arewa a shafukan sada zumunta Buhari Sale Abubakar, da aka fi sani da Lugude ya bayyana in da yake samun hotunan da yake wallafawa da hotunan da suka fi jan hankalin
Aminu Saira Sirrin nasarar da Saira Movies ya samu a YoutubeFitaccen daraktan nan na Kannywood kuma shugaban kamfanin Saira Movies Malam Aminu Saira Muhammad ya bayyana sirrin nasarar da kamfanin nasa ya samu ta shiga tashoshin da aka fi kallo a YouTube.
Garin da ake kwana 66 a cikin dare babu hasken ranaWannan ba labarin almara ba ne irin wanda ake tsorata mu da shi da muna yara a ce “a yafi juna za a yi dare biyu”, wannan gaskiyar abin da ke faruwa ne ga mazauna yankunan arewacin Alaska da ke Amurka a duk lokacin hunturu.
Abin da bincike ya gano yana jawo cutar koda a jihar YobeWani bincike da aka gudanar a Jihar Yoben Nijeriya, ya gano musababbin da ke jawo yawaitar ciwon ƙoda da ya daɗe yana addabar al’ummar jihar.
Abubuwan da ke haifar da bugun zuciyaMutuwar farat ɗaya da shanyewar ɓarin jiki na daga abubuwan da bugun zuciya yake haifarwa, kamar yadda likitoci suka bayyana.
Naman Kare na da daraja a wajen wasu al'ummomiWasu al'ummar jihar Filato da ke yankin arewa ta tsakiyar Nijeriya na daraja naman Kare, inda suke ci har da kasuwancinsa.
Abin da ya sa muka yi rabon likkafani - Fauziyya D. SulaimanFitacciyar mai aikin jinƙai a arewacin Nijeriya Fauziyya D. Sulaiman ta yi ƙarin haske game da irin ƙalubalen da take fuskanta wurin ayyukan da take gudanarwa na taimakon jama’a.
Matashin da ya bar shaye-shaye ya dukufa kan yaki da dabi'arWani matashi da ya taɓa ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, daga baya ya watsar ya rungumi hanyar yaƙi da shaye-shaye ka'in da na'in ya ce a yanzu ya duƙufa wajen wayar da kan matasa da 'yan makaranta illar shaye-shaye saboda sanin illarta da ya yi.
Kowa ya san shugabannin Tijjaniya a Nijeriya - Sheik IbrahimSayyid Ibrahim, ɗan Sheikh Dahiru Bauchi ya ce mahaifinsa ba shi da wannan aƙidar ta mutanen da ke cewa suna ganin Shehu Ibrahim Kaulaha a jikin bishiya ko bango a sama.
Kantin Kwari: Kasuwar tufafi mafi girma a Yammacin AfirkaKasuwar Kantin Kwari da ke birnin Kano na Arewacin Nijeriya, wadda aka kafa a shekarun 1930, ita ce kasuwar tufafi mafi girma a Yammacin Afirka, inda take taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin yankin.
Duk mai hankali ya san zalunci ake a Gaza - Sheikh GumiFitaccen malamin addinin Musulunci na Nijeriya Sheikh Ahmad Gumi ya ce yaƙin da ke faruwa a Gaza wata jarrabawa ce daga Allah a kan bayinsa, yana mai cewa zamani zai zo da al'ummar Musulmi na duniya za su yunƙura domin kawar da bani Yahudu.
'Ya kamata a saka dokokin wa'azi don malamai su daina cin muFitaccen malamin addinin Musulunci a Nijeriya kuma Sakataren ƙungiyar JIBWIS, Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya ce a yadda lamarin addini ke tafiya a ƙasar, akwai buƙatar sanya dokokin wa’azi.
Mutum miliyan 35 za su yi fama da yunwa a 2026 – Hukumar AbiWani abu da yake kara fito da girman matsalar da take tunkarar yankin arewacin Nijeriya shi ne rahoton Hukumar Abinci ta Majalisar Dinkin Duniya (WFP) wanda ya ce kimanin mutum miliyan 35 ne za su yi fama da yunwa a shekarar 2026.