Gwamnatin Kamaru ta kama manyan ‘yan adawa ana dab da sanar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar
Daga cikin wadanda aka kama akwai Anicet Ekane, shugaban jam’iyyar MANIDEM, da kuma Djeukam Tchameni, sanannen jigo a ƙungiyar Union for Change - duka biyun sun goyi bayan takarar Tchiroma.
Kungiyar ta'addanci ta PKK ta sanar da janyewa baki ɗaya daga Turkiyya
Mambobin ƙungiyar ta'addanci ta PKK sun yi wannan sanarwar ne a Sulaymaniyah da ke Iraƙi, wanda hakan wata alama ce ta babban ci gaba a shirin “Turkiyya Mara Ta’addanci”
Sudan ta nemi al'ummar duniya su yi Allah wadai da 'laifukan' da RSF ke aikatawa kan fararen-hula
Rikici tsakanin Sojojin Sudan da dakarun RSF ya ƙara ƙazancewa a yankunan Kordofan da Darfur a ‘yan makonnin nan.
Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
Rumfar Karfe: Fasahar Turkiyya ta cikin gida mai aiki da Ƙirƙirarriyar Basira a sabon zamanin tsaro
Osimhen, Salah, Hakimi: Jerin sunayen ‘yan wasan da ke takarar gwarzon shekara na CAF
Babu wani lissafin siyasa ko na tsaro da zai yiwu a duniya ba tare da Turkiyya ba: Erdogan
Yayin da yake magana a “Taron Ƙarni na Turkiyya” a birnin Istanbul, Erdogan ya bayyana irin rawar da Turkiyya ke takawa a duniya inda ya ce ta zama “muryar da ake girmamawa a yankinta da ma duniya baki ɗaya, ƙasar da ke kai wa wasu zaman lafiya.
Ra'ayi
Ana gudanar da zaɓe a Kwadebuwa yayin da Shugaba Ouattara ke neman wa’adi na huɗu
Kwadebuwa, wadda ita ce ƙasar da ta fi kowace samar da koko a duniya tana daga cikin ƙasashen da ke samun saurin bunƙasar tattalin arziki a Yammacin Afirka.
Karin Labarai
‘Yan sandan INTERPOL sun kama ‘manyan mambobin ƙungiyoyin ta’addanci’ 11 a Nijeriya
Siyasa
Kotu a Bangladesh ta tura manyan hafsoshin soji gidan yari a wata shari’a ta tarihi
Tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy ya fara zaman gidan kaso kan karɓar kuɗin a wurin Gaddafi
Mayaƙan RSF sun kai hari da jirage maras matuƙa a filin jiragen saman Khartoum gabanin sake buɗe shi
Shugaba Erdogan ya shirya ziyartar yankin Gulf don haɓaka alaƙar tattalin arziki da ƙawance
Bidiyo
Tinubu ya nemi Amupitan ya gudanar da sahihan zabuka
01:33
Ma'anar kuɗi da sauye-sauyen da ya samu a tarihi
11:14
Nasarar sojojin Nijeriya ta kashe 'yan ta'adda 50 a Borno
02:33
Gaza Tribunal: An fara zaman karshe na ‘Kotun Gaza’ a Istanbul
01:42
Labari na Musamman
Mene ne abu na gaba a shirin zaman lafiya na Gaza?
Rayuwa
Batun auren Mai Wushirya da 'Yar Guda ya ja hankali a shafukan sada zumunta a Nijeriya
Bikin Tagwaye na Igbo-Ora: Yadda wani ƙauye a Nijeriya ya zama hedikwatar 'yan biyu ta duniya
Jite Odeworitse: Attajirin Nijeriya ya janyo ce-ce-ku-ce sakamakon auren mata 19
Abin da ya sa farfaɗo da titin jirgin ƙasa na Daular Usmaniyya ke da mahimmanci ga Turkiyya da Syria
Shirin Sauti - Podcast
Labaranmu Na Yau, 24 ga Oktoban 2025
05:06
Abin da ya sa jam'iyyar PDP ta mika wa kudancin Nijeriya takarar shugaban kasa a zaben 2027
08:26
Me sunanka ke cewa game da ƙaddararka?
09:09
Shin, kun san cewa Amurka tana da cibiyoyi da sansanonin soji birjik a yankin Gabas ta Tsakiya?
04:23
Illolin kafofin soshiyal midiya ga lafiyar kwakwalwarmu
06:08
Rumbun Labarai
Fiye da tan miliyan 61 na tarkace da baraguzai sun rufe Gaza a shekara biyu na yakin Isra'ila: UNRWA
Dangote na shirin sayar da kashi 10 cikin 100 na hannayen-jarin matatar mansa
Dakarun RSF a Sudan sun sake kai hari filin jirgin saman Khartoum a rana ta uku a jere
Jihohin Ondo da Kogi sun nemi a kwantar da hankali kan rahoton yiwuwar hare-haren ISWAP
Rundunar Sojin Ruwan Pakistan ta kama mugwayen ƙwayoyi na dala biliyan ɗaya a Tekun Arebiya
‘Yan Nijeriya uku za su taka leda a Gasar Zakarun Turai ranar Laraba
Haɗin kan gwamnonin Jigawa da Kano da Katsina kan samar wa jihohinsu isasshiyar wutar lantarki
Bai kamata kasuwanci da Afirka ya zama buƙatar ɗiban ma’adanai ba: Ministan Nijeriya Tuggar
Aƙalla mutum 63 ne suka mutu a wani hatsarin motoci a Uganda – ‘Yan sanda
Masar ta nemi MDD ta gaggauta ba da ikon samar da dakarun kiyaye zaman lafiya a Gaza
Hatsarin tankar dakon mai ya kashe aƙalla mutum 38 a Jihar Neja ta Nijeriya
Ronaldo ba zai je India buga wasan Al-Nassr da Goa ba
Gwamnan Bauchi ya tabbatar da ƙirƙirar sabbin masarautu 13 da hakimai 111 a jihar
Gwamna Zulum ya yi kiran faɗaɗa dabarun magance matsalolin yankin Sahel a taron ASWAN na Masar
An gano sauro a karon farko a ƙasar Iceland