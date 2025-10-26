Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
A yayin da Sudan ke fama da karancin abinci a tsaka da yaki, gangamin allurar riga-kafin dabbobi a fadin kasar ya zama jigon rayuwa ga makiyaya da dama da suke fuskantar asarar jin dadin rayuwa saboda cututtukan da ke kashe dabbobin.
Babu wani lissafin siyasa ko na tsaro da zai yiwu a duniya ba tare da Turkiyya ba: Erdogan
Yayin da yake magana a “Taron Ƙarni na Turkiyya” a birnin Istanbul, Erdogan ya bayyana irin rawar da Turkiyya ke takawa a duniya inda ya ce ta zama “muryar da ake girmamawa a yankinta da ma duniya baki ɗaya, ƙasar da ke kai wa wasu zaman lafiya.
Zana taswirar ƙarya: Yadda taswirorin ƙarya da son zuciyar mulkin mallaka suka tsuke girman Afirka
Wata tsohuwa masaniyar ilimin taswira ta kalubalanci taswirar duniya da ta zayyana yadda duniyar take, da kuma fito da rashin gaskiyar da aka yi game da asalin yadda girman Afirka yake.
Gwamnatin Nijeriya ta karɓi 'yan ƙasar 150 da suka maƙale a birnin Agadez na Nijar
Rukunin mutanen da suka koma ya ƙunshi maza manya 88 da mata manya 32, yara maza 14 da kuma yara mata 16, inda suka koma Nijeriya ƙarƙashin shirin Assisted Voluntary Return — wato shirin nan na taimaka wa masu son komawa ƙasashensu bisa raɗin kansu.
‘Yan sandan INTERPOL sun kama ‘manyan mambobin ƙungiyoyin ta’addanci’ 11 a Nijeriya
An gudanar da wannan kame ne a wani samame mai laƙabin Operation Catalyst, wani gagarumin aiki da aka tsara domin yakar masu ɗaukar nauyin ta’addanci da sauran ayyukan laifuka masu alaƙa da su a ƙasashe shida na Afirka.
