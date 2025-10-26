| français
MONDE

Monde

MLS : triplé de Messi pour finir meilleur buteur de la saison
L'Argentin Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC, lui permettant d'être sacré meilleur buteur de MLS à l'issue de la saison régulière.
MLS : triplé de Messi pour finir meilleur buteur de la saison
ONU : la reconstruction de Gaza dévastée est "une tâche colossale"
Après les violentes attaques israéliennes, Gaza est en ruines. L'ONU parle d'une "tâche colossale" pour la reconstruction et avertit que cela pourrait devenir une épreuve humanitaire.
ONU : la reconstruction de Gaza dévastée est "une tâche colossale"
L'OMS alerte sur la résistance aux antimicrobiens
Sans une réaction plus vigoureuse, l'organisme onusien estime que 39 millions de décès seront imputables à la résistance aux antimicrobiens d'ici à 2050.
L'OMS alerte sur la résistance aux antimicrobiens
Débats
opinion
trtafrikafr
trtafrikafr
trtafrikafr
Par trtafrikafr
Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs
Nicolas Sarkozy sera convoqué par la justice sous un mois pour être incarcéré et purger sa peine de 5 ans de prison.
Sarkozy condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé pour association de malfaiteurs
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Les autorités de l'Etat indien du Kerala ont émis une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de décès et d'infections, causés par une amibe "mangeuse de cerveau".
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Tunisie : Cinq nouveaux bateaux rejoignent la Flottille Sumud pour briser le blocus de Gaza
Les navires convergeront au large de Malte, rejoints par des bateaux d’Italie et de Grèce, avant de poursuivre vers Gaza.
Tunisie : Cinq nouveaux bateaux rejoignent la Flottille Sumud pour briser le blocus de Gaza