La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Débats
Similitudes frappantes entre deux systèmes d'apartheid : Afrique du Sud et Israël
Les deux régimes étaient structurés comme des projets de colonisation de peuplement fondés sur la saisie de terres, le contrôle territorial et l'exclusion de la population autochtone.
Magazine
Plus d'infos
Erdogan : "Aucune équation politique ne peut être résolue à l'échelle mondiale sans la Türkiye"
S'exprimant lors des "Réunions du Siècle de la Türkiye" à Istanbul, Erdogan met en lumière le rôle de la Türkiye en tant que voix respectée à l'échelle mondiale, soulignant une vision de paix et de prospérité dans toute la région.
Erdogan : "Aucune équation politique ne peut être résolue à l'échelle mondiale sans la Türkiye"
S'exprimant lors des "Réunions du Siècle de la Türkiye" à Istanbul, Erdogan met en lumière le rôle de la Türkiye en tant que voix respectée à l'échelle mondiale, soulignant une vision de paix et de prospérité dans toute la région.
Lire plus
Vidéos
Kimnyole Arap Turukat, le 4e Orkoiyot des Nandi
01:39
Kimnyole Arap Turukat, le 4e Orkoiyot des Nandi
01:39
Quiz : Connais-tu le Cabo Verde ?
03:14
Quiz : Connais-tu le Cabo Verde ?
03:14
USA-Afrique : vers un nouvel accord commercial AGOA ?
01:46
USA-Afrique : vers un nouvel accord commercial AGOA ?
01:46
Réseaux criminels africains au Québec : arnaques et fraudes
02:59
Réseaux criminels africains au Québec : arnaques et fraudes
02:59
Le Sénégal sur le toit des grands pâtissiers
02:15
Le Sénégal sur le toit des grands pâtissiers
02:15
Galerie
Sports
Real Madrid vs Barcelone : L’heure de la revanche pour les Merengue ?
Après quatre clasicos perdus la saison dernière, le Real Madrid cherche à prendre sa revanche contre Barcelone ce weekend.
Le Maccabi Tel Aviv refusera les billets à l'extérieur, suite à l'interdiction de ses supporters
Le communiqué du club fait suite à une annonce d'Aston Villa la semaine dernière indiquant qu'ils empêcheront les supporters de Maccabi Tel Aviv d'assister au match en raison de préoccupations de sécurité.
Plus de contenus