L'Afrique du Sud veut renforcer sa coopération technologique avec la Malaisie
Le président sud-africain Ramaphosa effectue une visite de quatre jours en Malaisie.
UNICEF : Un cessez-le-feu à Gaza est vital pour un million d'enfants
Un million d'enfants vivent es horreurs quotidiennes dans l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant, a déclaré Edouard Beigbeder, directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
Le groupe terroriste du PKK annonce son retrait complet de la Türkiye
Des membres du groupe terroriste du PKK ont fait l'annonce en Irak, à Souleimaniye, marquant une étape majeure dans l'initiative "Türkiye sans terreur" d'Ankara.
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Élection en Côte d'Ivoire : Pourquoi tous les paris sont sur la continuité
Coup de pouce: la campagne de vaccination sauve les troupeaux et les moyens de subsistance au Soudan
Libye : des centaines de réfugiés syriens utilisent des billets de retour gratuits
De nombreux Syriens vivant en Libye se préparent à retourner dans leur pays d'origine. Un programme organisé par le gouvernement de Damas leur offre des billets d'avion gratuits pour la Syrie.
Football : trois clubs soudanais vont jouer dans le championnat rwandais
Trois clubs soudanais ont reçu l'autorisation de rejoindre le championnat rwandais cette saison, a déclaré l'Association rwandaise de football.
Kenya : le fils de Raila Odinga succède à son père lors d'une cérémonie culturelle
Francis Mando : La toile rend hommage au soldat ghanéen qui faisait sensation sur TikTok
Un tribunal nigérian ordonne à deux TikTokeurs de se marier après s'être embrassés
Qui était le grand mufti Umer Idris, "père unificateur" de l'Éthiopie ?
L'Afrique du Sud introduit un robot enseignant à l'école
Des leaders de l'opposition camerounaise arrêtés avant l'annonce des résultats de la présidentielle
Un milliardaire nigérian, ardent défenseur de la polygamie, prend une 19è épouse
Comment Eunice Ruben, qualifiée de "demi-personne", a appris à mener une vie épanouie
Royaume de Kubala : Les Africains qui revendiquent l'Écosse comme leur "terre ancestrale"
L'Égypte rouvre l'ancienne tombe du pharaon Aménophis III après 20 ans de restauration
Kimnyole Arap Turukat, le 4e Orkoiyot des Nandi
Quiz : Connais-tu le Cabo Verde ?
USA-Afrique : vers un nouvel accord commercial AGOA ?
Réseaux criminels africains au Québec : arnaques et fraudes
Le Sénégal sur le toit des grands pâtissiers
Real Madrid vs Barcelone : L’heure de la revanche pour les Merengue ?
Après quatre clasicos perdus la saison dernière, le Real Madrid cherche à prendre sa revanche contre Barcelone ce weekend.
Le Maccabi Tel Aviv refusera les billets à l'extérieur, suite à l'interdiction de ses supporters
Manchester United gagne à Liverpool, une première depuis 2016
Le Maroc bat l'Argentine et remporte la Coupe du monde U-20
MLS : triplé de Messi pour finir meilleur buteur de la saison
Infos du jour
Eto'o & Ballon d'or
Eto'o & Afrobasket
Chan & AfroBasket
Génocide des Tutsi: 24 ans de réclusion confirmés en France pour l'ex-médecin Munyemana
L'Afrique représente 40 % des conflits mondiaux, selon le CICR
Le Ghana pleure la disparition de la veuve de Jerry Rawlings
Le Tribunal pour Gaza ouvre une session historique à Istanbul pour dénoncer le génocide
Cameroun : Tchiroma appelle à des manifestations avant la publication des résultats du scrutin
Mali : Goïta remanie l'état-major de l'armée face à la crise sécuritaire
Ankara: l’initiative d’Israël visant à annexer la Cisjordanie est "nulle et non avenue"
Madagascar veut arrêter un allié de Rajoelina concernant le transfert d'avions Boeing vers l'Iran
Sylvia Bongo et son fils "ne reviendront pas au Gabon" pour le procès, selon leur avocat français
La ville assiégée d'El Fasher sera-t-elle l'épilogue de la guerre soudanaise ?
La plus haute juridiction du Cameroun rejette tous les recours électoraux
Cameroun : tensions avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle
Désaccord entre Israël, les États-Unis et l’Égypte sur la deuxième phase du cessez-le-feu
Ouganda : 46 morts dans une grave collision d'autocars
La Türkiye fait l'éloge de l'esprit entrepreneurial et du potentiel d'investissement de l'Afrique