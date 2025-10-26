| hausa
GABAS TA TSAKIYA
Fiye da tan miliyan 61 na tarkace da baraguzai sun rufe Gaza a shekara biyu na yakin Isra'ila: UNRWA
"An shafe illahirin unguwanni, sannan iyalai suna ta kara-kainar neman ruwa da wajen zama a cikin baraguzan," in ji UNRWA.
Masar ta nemi MDD ta gaggauta ba da ikon samar da dakarun kiyaye zaman lafiya a Gaza
Kalaman ministan harkokin wajen Masar Badr Abdelatty na zuwa ne yayin da ake samun ƙarin fargaba cewa Firaministan Isra’ila Benjamin Netanyahu zai iya kawo ƙarshen tsagaita wuta kuma ya ci gaba da yaƙi a Gaza.
Kalaman Trump na lalata cibiyoyin nukiliyar Iran 'mafarki ne': Khamenei
Jagoran addinin na Iran, Ayatollah Ali Khamenei ya ƙaryata kalaman Shugaban Amurka Donald Trump cewa hare-haren sama na Amurka sun lalata cibiyoyin nukiliyar Irana a watan Yuni.
Turkiyya ta yi maraba da yarjejeniyar tsagaita wutar Afghanistan da Pakistan
Turkiyya ta bayyana goyon baya mai ƙarfi dangane da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cim ma a Doha tsakanin Kabul da Islamabad, inda Turkiyyar ta ƙara jinjina wa Qatar kan shirya tattaunawar.
Wata ƙungiyar bayar da agaji ta Turkiyya ta ƙaddamar aikin kwashe ɓaraguzai a arewacin Gaza
Wannan shirin, wanda aka fara a ranar Asabar, ya mayar da hankali kan tsaftace muhalli, cire tarkace, da kuma buɗe hanyoyin da aka toshe, inda aka fara aikin a arewacin Gaza, ɗaya daga cikin wuraren da suka fi shan wahala, kamar yadda IHH ta bayyana.
