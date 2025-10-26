Ra'ayi
Jawabin Trump a taron MDD ya fito da sakamakon nuna ƙyamar Musulunci a duniya
Ta hanyar nune kan Musulmi magajin garin Landan yayin da duniya ke fuskantar yaƙi, yunwa, da rikicin sauyin yanayi, kalaman na Trump suna ƙarfafa labarai masu hatsari, suna ingiza masu tsaurin ra’ayi, da kuma jefa al'ummomi cikin hatsari a Turai.
Wata ƙungiyar bayar da agaji ta Turkiyya ta ƙaddamar aikin kwashe ɓaraguzai a arewacin Gaza
Wannan shirin, wanda aka fara a ranar Asabar, ya mayar da hankali kan tsaftace muhalli, cire tarkace, da kuma buɗe hanyoyin da aka toshe, inda aka fara aikin a arewacin Gaza, ɗaya daga cikin wuraren da suka fi shan wahala, kamar yadda IHH ta bayyana.