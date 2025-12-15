| Somali
RW Xamse oo daahfuray Shirweynaha 6aad ee Hogaaminta iyo Hal-abuurka Dhalinyarada Soomaaliyeed
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in awood-siinta dhalinyarada iyo kobcinta hal-abuurkooda ay tahay mudnaanta qaranka ee ugu sarreysa.
Turkiga oo dib u furay Guriga Atatürk ee Thessaloniki, oo lagu maamuusay dhaxalkii aasaasihii dalka
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa xusay doorkii Mustafa Kemal Atatürk ee ilaalinta jamhuuriyadda iyo mustaqbalkeeda, iyadoo matxafku soo bandhigayo dhaxalka Turkiga isla markaana xoojinayo saaxiibtinnimada Turkiga iyo Giriigga.
“Dib-u-habeynta Caalamka”: Kulankii 9-aad ee TRT World Forum oo ka furmaya Istanbul
Tan iyo markii la aasaasay, TRT World Forum ayaa noqotay madal muhiim ah oo isku xirta codadka qaaradaha kala duwan, isla markaana isu keenta aragtiyada Waqooyiga iyo Koonfurta dunida.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya oo la kulmay Madaxweynaha Jabuuti
Wasiirka ayaa sidoo kale uga mahadceliyay Madaxweynaha iyo Wasiirka Awqaafta ee Jabuuti soo dhoweyntii diirranayd ee walaaltinimo ahayd ee loo sameeyay isaga iyo wafdigiisa.
Duqa Muqdisho oo casho sharaf ku maamuusay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada ee Waqooyi Bari
Duqa Muqdisho, Dr. Muungaab, oo munaasabadda ka hadlay, ayaa sheegay in Muqdisho ay tahay hooyada Soomaaliweyn, ayna mar walba u furan tahay madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Xisbiga Talada haya ee Talyaaniga oo doonaya in la Mamnuuco Xirashada Burqa iyo Niqaabka
Mamnuuciddan ayaa ka hor istaagi doonta xirashada dharka wejiga qariya goobaha sida dukaamada, iskuullada iyo xafiisyada, iyadoo lagu soo rogi doono ganaax u dhexeeya €300 ilaa €3,000.
