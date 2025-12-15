Dadaalka Turkiga: Sida diblomaasiyadda Erdogan ay u suurtagelisay xabbad-joojintii adkayd ee Qaza
Iyadoo ay jireen shaki iyo xabbad-joojinno fashilmay, ku soo biiridda go'aanka lahaa ee Turkiga ee wadahadallada oo ay taageerayeen diblomaasiyad shakhsi ah iyo saxnaan sirdoon, ayaa soo jeedin daciif ah u beddeshay heshiis la fulin karo.
Xusuusta 7-da Oktoobar: Xasuus muran dhalisay iyo saamaynteeda oo sii socota
Laba sano ka dib, dhacdooyinkii 7-da Oktoobar ayaa weli lagu muransan yahay. Sheekada ka dhalata waxay ku xiran tahay fasiraadda, sida ay ugu xiran tahay xaqiiqooyinka ee go’aamiya sida dunidu u aragto Israa’iil, Falastiin, iyo rajada yar ee nabadda.
Turkiga oo Noqday Xarun Diblomaasiyadeed oo Caalami ah: Maaraynta Qalalaasaha & Dhisidda Kalsoonida
Iyadoo diblomaasiyaddu ay dunida meelo badan ka daciiftay, Turkiga ayaa talaabo hore u qaaday—wuxuuna toddobaadkan martigelinayaa wadahadallo muhiim ah oo ku saabsan Yukrayn, NATO, iyo Iiraan, isaga oo noqday buundo isku xirta dunida kala qaybsan.
Laba Diyaaradood oo Sidey Dadka Laga soo Masaafuriyey Mareykanka Ayaa Soo Caga Dhigtay Guatemala
Aqalka Cad ayaa sheegay in "538 qof oo ah muhaajiriin sharci-darro" la xiray sidoo kalena boqolaal kale la tarxiilay, iyadoo lagu daray in "hawlgalkii ugu weyn taariikhda Mareykanka ee ka tarxiilka dadka muhaajiriinta ah uu si fiican u socdo."