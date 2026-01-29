| Hausa
CAF ta dakatar da kocin Senegal da Achraf Hakimi
CAF ta ci tarar hukumar kwallon kafa ta Senegal dala 615,000 saboda wasu dabi’u da magoya bayan ƙasar suka nuna, yayin da aka dakatar da ’yan wasa kamar Iliman Ndiaye da Ismaila Sarr wasannin CAF biyu saboda wasu dabi’u da suka yi wa alkalin wasa.
Sarkin Morocco ya jaddada aniyar ƙasarsa ga haɗin kan Afirka
Wasu magoya bayan Senegal sun yi yunkurin shiga filin wasa bayan da aka dauki matakin buga fenareti.
'Yanwasan Senegal sun samu kyautar kuɗi da fuloti saboda lashe Kofin AFCON
Shugaba Bassirou Diomaye Faye ya ba da kyautar makudan kuɗi da ya kai $134,892.09 ga kowanne daga cikin 'yanwasan 28, da kuma filaye.
Dubban mutane sun halarci bikin karrama Zakarun Kofin AFCON a Senegal
'Yanwasa da masu horarwa sun nuna kofin ga jama'a daga saman buɗaɗɗiyar bas wadda ta yi rangadi tsakanin dubban mutane a cikin babban birnin Senegal.
CAF ta ce za ta 'ɗauki matakan da suka dace' bayan abubuwan da suka faru a wasan ƙarshe na AFCON
Hukumar Ƙwallon Ƙafa ta Afirka, CAF, ta faɗa a ranar Litinin cewa za ta ɗauki "matakan da suka dace" kan "waɗanda aka samu da laifi" bayan abubuwan mamaki da suka mamaye wasan ƙarshe na Gasar Kofin Ƙwallon Kafa ta Afirka.
Senegal ta doke Maroko da ci 1-0 a zazzafan wasan ƙarshe na gasar AFCON
Bayar da bugun fenareti ga Morocco da ta karbi bakuncin gasar a mintuna na karshe na wasan ya sanya ‘yan wasan Senegal fita daga fili don nuna rashin amincewa, amma bayan Terenga Lions sun dawo filin, Brahimi Diaz ya zubar da fenaretin.
