OPINION
Nijeriya ta lashe lambar yabo ta tagulla bayan ta doke Masar a wasan neman matsayi na uku a AFCON
Nijeriya ta samu matsayi na uku bayan ta doke Masar da ci 4-2 a bugun fenareti a gasar AFCON 2025.
CAF ta ce za ta 'ɗauki matakan da suka dace' bayan abubuwan da suka faru a wasan ƙarshe na AFCON
Hukumar Ƙwallon Ƙafa ta Afirka, CAF, ta faɗa a ranar Litinin cewa za ta ɗauki "matakan da suka dace" kan "waɗanda aka samu da laifi" bayan abubuwan mamaki da suka mamaye wasan ƙarshe na Gasar Kofin Ƙwallon Kafa ta Afirka.
Senegal ta doke Maroko da ci 1-0 a zazzafan wasan ƙarshe na gasar AFCON
Bayar da bugun fenareti ga Morocco da ta karbi bakuncin gasar a mintuna na karshe na wasan ya sanya ‘yan wasan Senegal fita daga fili don nuna rashin amincewa, amma bayan Terenga Lions sun dawo filin, Brahimi Diaz ya zubar da fenaretin.