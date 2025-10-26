| hausa
OPINION DETAIL
Zana taswirar ƙarya: Yadda taswirorin ƙarya da son zuciyar mulkin mallaka suka tsuke girman Afirka
Wata tsohuwa masaniyar ilimin taswira ta kalubalanci taswirar duniya da ta zayyana yadda duniyar take, da kuma fito da rashin gaskiyar da aka yi game da asalin yadda girman Afirka yake.
Zana taswirar ƙarya: Yadda taswirorin ƙarya da son zuciyar mulkin mallaka suka tsuke girman Afirka
Yadda diflomasiyyar Erdogan na Turkiyya ta taimaka wajen cim ma tsagaita wuta a Gaza
A yayin da ake fargabar rushewar yarjeniyoyi, shigar Turkiyya cikin tattaunawar — da amfani da sanayya da dacewar ayyukan leƙen asiri — sun mayar da shawara mai rauni zuwa yarjejeniyar da ta haifar da sakamako mai ma'ana.
Yadda diflomasiyyar Erdogan na Turkiyya ta taimaka wajen cim ma tsagaita wuta a Gaza
Swahili ne mafita ga Gabashin Afirka ba Faransanci ba
Harshe ne ruhin al’umma. Fifita Faransanci a kan Swahili a Gabashin Afirka na raunata al’adu da dangantakar yanki.
Swahili ne mafita ga Gabashin Afirka ba Faransanci ba
Utility - Spotlight Authors
ICC: Yaudara daga wadanda suka kafa ta, mafaka ga mambobin ƙasashen Afirka
Kotun ICC na da kasashe mambobi 125, ciki har da 33 na Afirka, inda take da hedikwata a Hague, Netherlands.
ICC: Yaudara daga wadanda suka kafa ta, mafaka ga mambobin ƙasashen Afirka
Jawabin Trump a taron MDD ya fito da sakamakon nuna ƙyamar Musulunci a duniya
Ta hanyar nune kan Musulmi magajin garin Landan yayin da duniya ke fuskantar yaƙi, yunwa, da rikicin sauyin yanayi, kalaman na Trump suna ƙarfafa labarai masu hatsari, suna ingiza masu tsaurin ra’ayi, da kuma jefa al'ummomi cikin hatsari a Turai.
Jawabin Trump a taron MDD ya fito da sakamakon nuna ƙyamar Musulunci a duniya