Yadda diflomasiyyar Erdogan na Turkiyya ta taimaka wajen cim ma tsagaita wuta a Gaza
A yayin da ake fargabar rushewar yarjeniyoyi, shigar Turkiyya cikin tattaunawar — da amfani da sanayya da dacewar ayyukan leƙen asiri — sun mayar da shawara mai rauni zuwa yarjejeniyar da ta haifar da sakamako mai ma'ana.
Jawabin Trump a taron MDD ya fito da sakamakon nuna ƙyamar Musulunci a duniya
Ta hanyar nune kan Musulmi magajin garin Landan yayin da duniya ke fuskantar yaƙi, yunwa, da rikicin sauyin yanayi, kalaman na Trump suna ƙarfafa labarai masu hatsari, suna ingiza masu tsaurin ra’ayi, da kuma jefa al'ummomi cikin hatsari a Turai.
Tsinkaye
AI da dama na magana sosai da harsuna fiye da 100, amma fa ban da na al’umar Afirka biliyan 1.2. Shin tsarin Kirkirarriyar Basiya (AI) da ake kira da “game duniya” na yin saniyar ware ga dukkan harsunan nahiyar daga makomar sadarwar zamani?
