MSF oo dhaqaatiirteeda kala baxday isbitaalka Darfur kadib dhimashadii shaqaalahooda
Hay'adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudka Lahayn ayaa joojisay howlgalkeedii isbitaalka magaalada Zalingei markii labaad sannadkan, kadib markii weerar hubeysan lagu dilay shaqaalahooda caafimaad, afar kalena lagu dhaawacay.
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shirkii 72-aad ee WHO ee gobolka Bariga Mediterranean-ka
Isagoo khudbad ka jeediyay kulanka, Dr. Cali Xaaji Aadam ayaa xusay caqabadaha sii kordhaya ee gobolka haysta, gaar ahaan saameynta ay leedahay yaraanta maalgelinta caafimaadka, taas oo hoos u dhigtay awoodda bixinta adeegyada lagama maarmaanka ah.
Suudaan: 1,300 xaaladood oo cusub oo kolera ah iyo 18 dhimasho ah toddobaad gudihiis
Wasaaradda caafimaadka Suudaan ayaa shaacisay in la diiwaangeliyey 1,307 kiis oo cusub oo kolera ah iyo 18 dhimasho ah oo todobaad gudihiis uu sababay cudurkaas.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo $500,000 u qoondeysay gurmadka abaarta ku dhufatay gobolka Awdal
SoDMA ayaa sheegtay in in ka badan 600,000 qof ay ku sugan yihiin deegaannada abaartu ku dhufatay, halka ku dhawaad 264,000 qof si degdeg ah ugu baahanyihiin gargaar, sida raashin, biyo, nafaqeyn, iyo daryeel caafimaad.