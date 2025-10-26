Topic - Small Live Coverage
Opinion
Kwa nini mwanariadha wa Kenya Faith Kipyegon alishindwa kukimbia maili moja chini ya dakika nne
Jaribio la Faith kukimbia maili moja chini ya dakika nne halikufanikiwa kwa sababu mbio zenyewe ziliandaliwa ziwe kama maonesho tu kuliko kuangazia kilichohitajika; nafasi, mfumo, na udhibiti wake—siyo wasiwasi.
Viongozi wa Afrika, wasisitiza utelekezaji wa maazimio ya Mkutano wa Tabianchi uliofanyika Ethiopia
Viongoizi wa seriklai na wengine wa tabaka mbali mbali walikutana katika mkutano wa pili wa kupambana na athari za mabadiliko ya tabianchi uliofanyika jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kuanzia Septemba 8 hadi 10, 2025.