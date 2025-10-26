| swahili
MAZINGIRA

Mazingira

Uchaguzi wa papa waingia duru ya pili Mei 8
8 Mei 2025
Maelfu wakusanyika Vatican wakisuburi kutangazwa kwa Papa mpya
8 Mei 2025
Moshi mweusi siku ya pili ya uchaguzi wa papa
8 Mei 2025
Wakusanyika siku ya pili wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa Papa
8 Mei 2025
Mchakato wa kumchagua papa waingia duru ya pili Mei 8
Tembo 500 wahamishwa nchini Tanzania
Zoezi hilo, linakuja baada ya wataalamu wa Ikolojia kutoka shirika hilo kuyafuatilia makundi hayo kwa ukaribu zaidi.
Watafiti wamegundua aina mpya ya 'tembo wa maji' huko Sabah
Tardigrada, pia kujulikana kama "tembo wa maji," ni wanyama wadogo wenye miguu minane ambao wanajulikana kwa ustahamilivu wao wa ajabu.
Viongozi wa Afrika, wasisitiza utelekezaji wa maazimio ya Mkutano wa Tabianchi uliofanyika Ethiopia
Viongoizi wa seriklai na wengine wa tabaka mbali mbali walikutana katika mkutano wa pili wa kupambana na athari za mabadiliko ya tabianchi uliofanyika jijini Addis Ababa nchini Ethiopia kuanzia Septemba 8 hadi 10, 2025.
Jamii ya Maasai Kenya yapinga hoteli ya kifahari katika hifadhi ya Maasai Mara
Kampuni ya kimataifa ya hoteli ya Marriott International inatazamia kuanzisha hoteli yake ya kifahari ya The Ritz-Carlton barani Afrika kwenye hifadhi ya Maasai Mara.
Mauaji ya Simba wa utafiti yazua utata nchini Zimbabwe
Hii ni baada ya mwindaji mmoja nchini humo kumuua Simba anayedaiwa kutumika kwa utafiti wa wanyamapori.
Biashara haramu ya usafirishaji punda inavyotawala mpakani wa Tanzania na Kenya
Takwimu za hivi karibuni zilizotolewa taasisi ya AIPWA, kila mwezi, punda wapatao 150 kutoka Tanzania, huingianchini Kenya kwa njia zisizo halali.
