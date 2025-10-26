Kwa nini mwanariadha wa Kenya Faith Kipyegon alishindwa kukimbia maili moja chini ya dakika nne

Jaribio la Faith kukimbia maili moja chini ya dakika nne halikufanikiwa kwa sababu mbio zenyewe ziliandaliwa ziwe kama maonesho tu kuliko kuangazia kilichohitajika; nafasi, mfumo, na udhibiti wake—siyo wasiwasi.