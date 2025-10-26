| français
ENVIRONNEMENT
Comment les charges de bisons ont changé la dynamique prédateur-proie
Des morts massives de buffles lors de bousculades déclenchées par des lions poursuivant leur proie le long de la périphérie nord-est du parc national de Chobe au Botswana ont déclenché un débat sur le moment opportun pour une intervention humaine.
Comment les charges de bisons ont changé la dynamique prédateur-proie
Josué Aruna : Construire la bouée de sauvetage de Goma pour la prochaine éruption du Nyiragongo
Goma, dans l'est de la RDC, a appris à vivre avec les conflits et la menace constante d'éruptions volcaniques, la survie dépendant de routes de fuite improvisées et d'une planification des catastrophes menée par la communauté.
Josué Aruna : Construire la bouée de sauvetage de Goma pour la prochaine éruption du Nyiragongo
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Les autorités de l'Etat indien du Kerala ont émis une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de décès et d'infections, causés par une amibe "mangeuse de cerveau".
Une amibe "mangeuse de cerveau" fait de nombreuses victimes en Inde
Débats
opinion
trtafrikafr
Par trtafrikafr
Par Charles Mgbolu
Vagues de chaleur : la sécurité des travailleurs, un enjeu économique et politique
Les vagues de chaleur n'affectent pas seulement notre santé mais réduisent de manière constante la productivité des travailleurs, selon l’Oms. L’impact est catastrophique pour ceux qui dépendent de salaires journaliers.
Vagues de chaleur : la sécurité des travailleurs, un enjeu économique et politique
Guterres : "L'Afrique peut devenir une superpuissance des énergies renouvelables"
Le Secrétaire général de l'ONU affirme que l'Afrique a besoin d'un financement concessionnel accru et d'une plus grande capacité d'emprunt de la part des banques multilatérales de développement.
Guterres : "L'Afrique peut devenir une superpuissance des énergies renouvelables"
Environnement : comment aider à combattre la chasse aux trophées de lions ?
La mort du lion Cecil aux mains d'un chasseur américain en 2015 a révélé l'audace de l'industrie mondiale de la chasse aux trophées, déclenchant un contrecoup qui alimente désormais les efforts de conservation menés par les communautés.
Environnement : comment aider à combattre la chasse aux trophées de lions ?