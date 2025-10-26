Comment les charges de bisons ont changé la dynamique prédateur-proie
Des morts massives de buffles lors de bousculades déclenchées par des lions poursuivant leur proie le long de la périphérie nord-est du parc national de Chobe au Botswana ont déclenché un débat sur le moment opportun pour une intervention humaine.
Josué Aruna : Construire la bouée de sauvetage de Goma pour la prochaine éruption du Nyiragongo
Goma, dans l'est de la RDC, a appris à vivre avec les conflits et la menace constante d'éruptions volcaniques, la survie dépendant de routes de fuite improvisées et d'une planification des catastrophes menée par la communauté.
Débats
L'Afrique mobilise le monde pour sauver les zones humides vitales aux oiseaux migrateurs
La diminution progressive des écosystèmes aquatiques menace l'existence de milliards d'oiseaux dont les routes de migration bisannuelles relient les continents.
Vagues de chaleur : la sécurité des travailleurs, un enjeu économique et politique
Les vagues de chaleur n'affectent pas seulement notre santé mais réduisent de manière constante la productivité des travailleurs, selon l’Oms. L’impact est catastrophique pour ceux qui dépendent de salaires journaliers.
Environnement : comment aider à combattre la chasse aux trophées de lions ?
La mort du lion Cecil aux mains d'un chasseur américain en 2015 a révélé l'audace de l'industrie mondiale de la chasse aux trophées, déclenchant un contrecoup qui alimente désormais les efforts de conservation menés par les communautés.