Marinka Afrika ee Dayaxa: Soomaaliya oo u diyaara inay gaarto hawada sare iyadoo kaashanaysa Turkiga
Turkiga ayaa gacan ka geysanaya in Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee laga sameeyo saldhigga ridista dayax-gacmeedyada ku wareega dhulka, iyadoo lagu maalgelinayo $6 bilyan si ay u noqoto marin istaraatiiji u ah hawada sare.
TRT World Forum 2025 oo ka furmay Istanbul iyadoo lagu maamuusayo suxufiyiintii lagu dilay Qaza
Madaxweyne Erdogan ayaa furay shirkii TRT World Forum 2025, isagoo ku baaqay damiir iyo caddaalad ku saabsan xaaladda Qaza, isagoo yiri: “Kuwa sheegaya in Israa’iil aysan dembi gelin, ha eegaan burburka, bambooyinka iyo carruurta gaajaysan.”
9 Beenood oo Israa’iil Faafisay Kadib 7-dii Oktoobar 2023 si ay ugu Marmarsiyooto Xasuuqa Qaza
Waxaan falanqaynaynaa beenta iyo borobogandada ay Israa’iil faafisay si ay u marin habaabiso sheekada Qaza oo ay u beddesho aragtida caalamka - laga bilaabo sheegashada “carruur madax laga jaray” ilaa ku andacoonka “ciidanka ugu akhlaaqda badan.”