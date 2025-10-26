L'intelligence artificielle dans les tribunaux : une révolution ou un risque pour les droits ?
Alors que les outils d'IA transforment la manière de traiter et de présenter les preuves, les experts juridiques et médicaux restent divisés sur la question de savoir si la technologie pourra un jour remplacer le témoignage humain.
Le chinois Huawei va lancer les architectures IA "les plus puissantes au monde"
Le géant technologique chinois Huawei a annoncé jeudi le lancement prochain de nouvelles architectures d'intelligence artificielle (IA) de pointe, au moment où Pékin et Washington se disputent la domination technologique.
