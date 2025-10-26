| français
AFFAIRES ET TECHNOLOGIE
Francis Mando : La toile rend hommage au soldat ghanéen qui faisait sensation sur TikTok
Connu sous le nom de Mando ou Whizper en ligne, le soldat TikToker a partagé des aperçus de sa vie en tant que membre des Forces armées ghanéennes.
L'Afrique du Sud introduit un robot enseignant à l'école
Le robot connu sous le nom d'IRIS est capable d'enseigner en utilisant les langues d'Afrique du Sud, notamment l'isiZulu, l'afrikaans, le sesotho et l'anglais.
L'intelligence artificielle dans les tribunaux : une révolution ou un risque pour les droits ?
Alors que les outils d'IA transforment la manière de traiter et de présenter les preuves, les experts juridiques et médicaux restent divisés sur la question de savoir si la technologie pourra un jour remplacer le témoignage humain.
opinion
Cyberarnaques sentimentales et sextorsion: 260 arrestations en Afrique
Arnaques sentimentales et sextorsion en ligne sont en "forte augmentation" en provenance d'Afrique où 260 suspects ont été arrêtés durant l'été dans 14 pays et 81 réseaux cybercriminels démantelés, a annoncé Interpol vendredi.
Le Kenya renforce sa capacité à détecter la polio
Le laboratoire national a été renforcé par des technologies de pointe pour le séquençage génétique, des plateformes d'analyse moléculaire et un stockage amélioré, ce qui réduira le temps d'analyse des virus de la polio et d'autres maladies.
Un changement sismique : Ce qui vient avec l'IA ne sera pas une activité comme les autres
La croissance rapide de l'intelligence artificielle entraînera des bouleversements socio-économiques de grande ampleur. Et la première vague a déjà frappé l'humanité.
