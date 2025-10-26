L'essentiel de l'actualité
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Débats
CPI : Trahison par les créateurs, une voie de sortie pour les États membres africains
Jusqu'à récemment, plus de 90 % des affaires traitées par la Cour provenaient du continent africain. Et la plus controversée, ayant accentué les doutes parmi les Africains à propos de la CPI, est celle de la Côte d'Ivoire, un Etat non signataire.
Tinubu remanie l'état-major de l'armée après des rumeurs de "tentative de coup d'État"
Le général Olufemi Oluyede remplace le général Christopher Musa en tant que chef d'état-major des armées. Les chefs des forces terrestres, aériennes et maritimes ont également été limogés pour "renforcer l'architecture de la sécurité nationale".