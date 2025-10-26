| français
UNICEF : Un cessez-le-feu à Gaza est vital pour un million d'enfants
Le groupe terroriste du PKK annonce son retrait complet de la Türkiye
L'Afrique du Sud veut renforcer sa coopération technologique avec la Malaisie
Libye : des centaines de réfugiés syriens utilisent des billets de retour gratuits
La police espagnole a retrouvé un tableau disparu de Picasso d'une valeur de 700 000 dollars
Kenya : le fils de Raila Odinga succède à son père lors d'une cérémonie culturelle
Dans une cérémonie poignante imprégnée de tradition, Raila Junior a été officiellement présenté comme le nouveau chef de l'une des familles les plus éminentes et influentes du pays.
La ligne directe Istanbul-Mombasa est plus qu'un trajet aérien dans les relations Türkiye-Kenya
Le retour de Turkish Airlines à Mombasa après deux ans d’interruption liée à la pandémie relancera les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre ces deux villes portuaires, symboles de 50 ans de relations entre la Türkiye et le Kenya.
Real Madrid vs Barcelone : L’heure de la revanche pour les Merengue ?
Après quatre clasicos perdus la saison dernière, le Real Madrid cherche à prendre sa revanche contre Barcelone ce weekend.
Tinubu remanie l'état-major de l'armée après des rumeurs de "tentative de coup d'État"
Le général Olufemi Oluyede remplace le général Christopher Musa en tant que chef d'état-major des armées. Les chefs des forces terrestres, aériennes et maritimes ont également été limogés pour "renforcer l'architecture de la sécurité nationale".
Madagascar : l’ancien président Andry Rajoelina perd sa nationalité
La décision du Premier ministre malgache s’appuie sur plusieurs arguments, notamment l’acquisition de la nationalité française par Andry Rajoelina en 2014.
Les États-Unis prévoient d'expulser Kilmar Ábrego García vers le Libéria
Les États-Unis cherchent maintenant à expulser ce ressortissant salvadorien vers le Libéria après des tentatives infructueuses avec l'Ouganda, l'Eswatini et le Ghana, déclare son avocat.
