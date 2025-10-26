| hausa
Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
A yayin da Sudan ke fama da karancin abinci a tsaka da yaki, gangamin allurar riga-kafin dabbobi a fadin kasar ya zama jigon rayuwa ga makiyaya da dama da suke fuskantar asarar jin dadin rayuwa saboda cututtukan da ke kashe dabbobin.
Rumfar Karfe: Fasahar Turkiyya ta cikin gida mai aiki da Ƙirƙirarriyar Basira a sabon zamanin tsaro
Tsarin tsaron saman Turkiyya da ke amfani da AI da aka kirkira a cikin gida ya kawo babban sauyi ga kasar wadda ta dogara ga wasu ƙasashe a baya zuwa mai fitar da kaya ga duniya a halin yanzu.
Osimhen, Salah, Hakimi: Jerin sunayen ‘yan wasan da ke takarar gwarzon shekara na CAF
Hukumar kula da kwallon kafa ta Afirka (CAF) ta sanar da sunayen ‘yan takarar da za su lashe kyautar CAF ta shekarar 2025 – rukunin maza.
Haɗin kan gwamnonin Jigawa da Kano da Katsina kan samar wa jihohinsu isasshiyar wutar lantarki
Bayanai sun ce gwamnatocin uku za su kafa wani asusu da za su saka naira biliyan hamsin a kamfanin na (FEA).
Nijeriya na ta ɗaukar hatsarin gwajin yin jarrabawa ta hanyar amfani da kwamfuta
Rubuta jarraba wa da kwamfuta na rage satar amsar jarrabawar neman shiga jami’o’in Nijeriya, amma wani abu da ya sace gwiwar dubunnai ya kawo tambaya kan gaggawar aiki da tsarin wajen rubuta jarrabawar kammala sakandire nan da 2026.
