Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
A yayin da Sudan ke fama da karancin abinci a tsaka da yaki, gangamin allurar riga-kafin dabbobi a fadin kasar ya zama jigon rayuwa ga makiyaya da dama da suke fuskantar asarar jin dadin rayuwa saboda cututtukan da ke kashe dabbobin.
6 minti karatu
Nijeriya na ta ɗaukar hatsarin gwajin yin jarrabawa ta hanyar amfani da kwamfuta
Rubuta jarraba wa da kwamfuta na rage satar amsar jarrabawar neman shiga jami’o’in Nijeriya, amma wani abu da ya sace gwiwar dubunnai ya kawo tambaya kan gaggawar aiki da tsarin wajen rubuta jarrabawar kammala sakandire nan da 2026.