Babu wani lissafin siyasa ko na tsaro da zai yiwu a duniya ba tare da Turkiyya ba: Erdogan
Yayin da yake magana a “Taron Ƙarni na Turkiyya” a birnin Istanbul, Erdogan ya bayyana irin rawar da Turkiyya ke takawa a duniya inda ya ce ta zama “muryar da ake girmamawa a yankinta da ma duniya baki ɗaya, ƙasar da ke kai wa wasu zaman lafiya.
An cire Nijeriya daga jerin kasashen da ake sa wa ido kan safarar kudade ba bisa ka'ida ba a duniya
An cire Afirka Ta Kudu, Nijeriya, Mozambique da Burkina Faso daga 'jerin kasashen da ake sa wa ido', lamarin da zai sauƙaƙa shigar jari ƙasashe da kuma sauƙaƙa mu'amalar harkokin kasuwanci.
Hamas na aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta amma Isra'ila na ci gaba da karya ta, in ji Erdogan
Jawabin nasa ya zo ne yayin da Turkiyya ke matsin lamba ga ƙasashen duniya don samar da lumana a Gaza da kuma tabbatar da cewa tsagaita wutar mai rauni tana ci gaba da wanzuwa a yayin da Isra’ila ke ci gaba da karya ta.
Dakarun RSF a Sudan sun sake kai hari filin jirgin saman Khartoum a rana ta uku a jere
Jiragen sama marasa matuƙa na RSF sun sake kai wa filin jirgin sama na Khartoum hari, yayin da majiyoyin tsaron Sudan suka tabbatar da cewa babu wata ɓarna da aka samu a wurin.
Rundunar Sojin Ruwan Pakistan ta kama mugwayen ƙwayoyi na dala biliyan ɗaya a Tekun Arebiya
An kama wasu jiragen ruwa guda biyu da ba su da shaidar ƙasa, ɗauke da ƙwayar crystal meth da hodar iblis, kamar yadda rundunar hadin gwiwar teku da Amurka ke jagoranta ta faɗa.
Kotu a Bangladesh ta tura manyan hafsoshin soji gidan yari a wata shari’a ta tarihi
Manyan hafoshin, ciki har da janar-janar biyar, an zarge su da laifin kafa wani ɓoyayyen wurin tsare mutane a lokacin mulkin Firaminista, Sheikh Hasina, wadda aka kora a mulki.
