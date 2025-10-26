Babu wani lissafin siyasa ko na tsaro da zai yiwu a duniya ba tare da Turkiyya ba: Erdogan
Yayin da yake magana a “Taron Ƙarni na Turkiyya” a birnin Istanbul, Erdogan ya bayyana irin rawar da Turkiyya ke takawa a duniya inda ya ce ta zama “muryar da ake girmamawa a yankinta da ma duniya baki ɗaya, ƙasar da ke kai wa wasu zaman lafiya.
Hamas na aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta amma Isra'ila na ci gaba da karya ta, in ji Erdogan
Jawabin nasa ya zo ne yayin da Turkiyya ke matsin lamba ga ƙasashen duniya don samar da lumana a Gaza da kuma tabbatar da cewa tsagaita wutar mai rauni tana ci gaba da wanzuwa a yayin da Isra’ila ke ci gaba da karya ta.
An gano sauro a karon farko a ƙasar Iceland
An miƙa samfuran ga Cibiyar Tarihin Halitta ta Iceland don bincike, inda masanin ilimin halitta Matthias Alfredsson ya tabbatar da cewa lalle sauro ne.