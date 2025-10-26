Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
A yayin da Sudan ke fama da karancin abinci a tsaka da yaki, gangamin allurar riga-kafin dabbobi a fadin kasar ya zama jigon rayuwa ga makiyaya da dama da suke fuskantar asarar jin dadin rayuwa saboda cututtukan da ke kashe dabbobin.
An jinkirta buɗe makarantu a Nijar zuwa 15 ga Oktoba sakamakon ruwan sama
Hukumomi a Nijar sun bayyana cewa jinkirta buɗe makarantu a ƙasar ya zama dole saboda yanayin damina mai tsawo da kuma ambaliya, lamarin da ya sanya makarantu ba sa aiki kana ajujuwa da dama sun cika da ruwa.