RAYUWA
Allurar farin ciki: Ayyukan riga-kafi a Sudan na kubutar da dabbobi da jin dadin rayuwa
A yayin da Sudan ke fama da karancin abinci a tsaka da yaki, gangamin allurar riga-kafin dabbobi a fadin kasar ya zama jigon rayuwa ga makiyaya da dama da suke fuskantar asarar jin dadin rayuwa saboda cututtukan da ke kashe dabbobin.
Gwamnan Bauchi ya tabbatar da ƙirƙirar sabbin masarautu 13 da hakimai 111 a jihar
Tun mako biyu da suka wuce ne kwamitin, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Hamza Koshe Akuyam ya miƙa wa gwamnan cikakken rahoton aikin da ya saka su.
Batun auren Mai Wushirya da 'Yar Guda ya ja hankali a shafukan sada zumunta a Nijeriya
Abba El-Mustapha wanda shi ne ya karbi belinsu ya ce ya miƙa su ga hukumar Hizbah don a fara shirye-shiryen ɗaura musu aure bayan an kammala gwaje-gwajen lafiyarsu.
Hotuna: Dubunnan mutane sun halarci jana'izar madugun 'yan adawa na Kenya Odinga
Rahotanni sun ce masu jimami sun samu raunuka a turmutsutsun da ya faru a wajen jana’izar madugun ‘yan adawar Kenya Raila Odinga a ranar Juma’a lokacin da dandazon mutane ke kokarin ganin gawarsa.
Bikin Tagwaye na Igbo-Ora: Yadda wani ƙauye a Nijeriya ya zama hedikwatar 'yan biyu ta duniya
Bikin Tagwaye na Igbo-Ora ne bikin ‘yan biyu mafi girma da ake yi duk shekara a Nijeriya, inda ake tuna asali, al'adu da aka gada da baiwar haifar tagwaye da garin ke da ita wadda ba a saba gani ba.
Jite Odeworitse: Attajirin Nijeriya ya janyo ce-ce-ku-ce sakamakon auren mata 19
Attajirin mai harkar mai Jite Odeworitse Tesigimoje, ɗan Jihar Delta yana da ra'ayin a ringa auren mace fiye da ɗaya, sai dai ra'ayin nasa ya janyo ce-ce-ku-ce.
